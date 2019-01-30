ЮНИСЕФ выделит средства Алматы из-за расположения в сейсмоопасной зоне

По прогнозам, только в пяти центральноазиатских городах - Алматы, Ашхабаде, Бишкеке, Душанбе и Ташкенте - в случае землетрясения мощностью в 9 баллов число пострадавших может составить от 175 000 до 500 000.

Казахстан попал в список 59 стран, которым в этом году намерен оказать помощь Детский фонд ООН, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Новости ООН.

Средства, которые сегодня в ЮНИСЕФ запросили у доноров, пойдут на помощь детям, пострадавшим от конфликта, нуждающимся в прививках, живущим в сейсмоопасных зонах и в районах, подверженных природным бедствиям.

На поддержку украинских детей, пострадавших от конфликта, в 2019 году понадобится более 21 миллиона долларов, которые пойдут на программы в области питания, обеспечения водой, образования, здравоохранения, включая профилактику и лечение ВИЧ/СПИДа и психологическую помощь, и защиты детей от боевых действий и неразорвавшихся мин.

"Не прекращаются обстрелы и в районе Нагорного Карабаха, что, по утверждению сотрудников ЮНИСЕФ, влияет на ситуацию в южнокавказском регионе в целом. У них вызывает тревогу маргинализация молодежи и вовлечение молодых людей в экстремистские организации. В особенно тяжелом положении находятся дети, проживающие на непризнанных территориях, поскольку там не действуют международные договоры и ограничено международное сотрудничество", - говорится в сообщении организации.

ЮНИСЕФ придет на помощь детям, живущим районах, где велик риск землетрясений. По прогнозам, только в пяти центральноазиатских городах - Алматы, Ашхабаде, Бишкеке, Душанбе и Ташкенте - в случае землетрясения мощностью в 9 баллов число пострадавших может составить от 175 000 до 500 000.

"Еще одна проблема, требующая внимания Детского фонда, - распространение кори. Только за первые шесть месяцев прошлого года число взрослых и детей в Европе, заразившихся корью, составило 41 000 человек. В ЮНИСЕФ намерены расширить масштабы кампаний вакцинации против кори и других инфекционных заболеваний", - отметили в организации.

В региональном представительстве Детского фонда на программы по защите детей в 2019 году запросили 2,7 миллиона долларов. В прошлом году потребности составляли 3,1 миллиона долларов, однако на 31 октября 2018 года было получено лишь 250 тысяч - это 8% от необходимой суммы. В результате в ЮНИСЕФ не смогли реализовать многие из запланированных программ.

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