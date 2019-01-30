В Павлодаре и ВКО отменены школьные занятия
В регионах ветреная погода и мороз.
Фото : pixabay30 января 2019, 06:58
В Павлодаре и ВКО отменены школьные занятия, сообщает Zakon.kz.
Так. 30 января в Павлодаре занятия учащихся 1-4 классов первой смены отменяются из-за температуры минус 28°, ветер 4 м/с.
По информации Управления образования ВКО в Усть-Каменогорске. порывы ветра до 20 м/с, отменяются занятия учащихся 1-4 классов первой смены. В Аягозском районе - минус 26°, отменяются занятия учащихся 1-4 классов первой смены.
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