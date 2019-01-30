Взрыв в мечети произошел на Филиппинах

В результате инцидента погибли два человека.

По меньшей мере два человека погибли и четыре получили ранения в результате срабатывания гранаты в здании мечети в городе Замбоанга на филиппинском острове Минданао, передает ТАСС.

По данным портала Rappler, неизвестный бросил гранату в здание мечети, когда в нем находились мусульманские духовные лидеры. Все пострадавшие были немедленно госпитализированы. Информации о состоянии их здоровья не поступало.

Другие подробности инцидента пока не приводятся.

Ранее, 27 января, на Филиппинах произошел теракт после мессы у кафедрального собора города Холо (провинция Сулу). По последним данным, 20 человек погибли, 111 пострадали. Как сообщило агентство Reuters, ответственность за взрывы взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в Казахстане).

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