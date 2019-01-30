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Казахстанский супертяж нокаутировал двухметрового боснийца

Казахстанский боксер нокаутировал соперника в первом раунде.

Фото : личный архив Кособуцкого30 января 2019, 07:38

Казахстанский супертяжеловес Жан Кособуцкий нокаутом завершил девятый поединок на профессиональном ринге, передает Vesti.kz.

30-летний отечественный боксер принял участие в вечере бокса, который прошел в Минске. Кособуцкий в шестираундовом бою встречался с Срданом Говедарицей (6-7, 3 КО) из Боснии и Герцеговины.

Казахстанский боксер нокаутировал соперника в первом раунде. Для 29-летнего Говедарицы досрочное поражение стало четвертым в карьере. Что касается Кособуцкого, то он выиграл досрочно восьмой бой из девяти.

Определился соперник по январскому бою в профи казахстанского супертяжа с семью досрочными победами

Добавим, что 30-летний Жан Кособуцкий в седьмой раз боксировал в Беларуси. По одной встрече казахстанец провел в России и Украине. Ранее вариантом для поединка была Великобритания.


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