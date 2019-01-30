"Разбудите, когда закончится". Нурмагомедов прокомментировал дисквалификацию

Россиянина отстранили на 9 месяцев и оштрафовали на полмиллиона.

Чемпион UFC в легком весе российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов прокомментировал решение Атлетической комиссии штата Невада (NSAC) дисквалифицировать его на девять месяцев и оштрафовать на 500 тысяч долларов по делу о потасовке после боя с ирландцем Конором МакГрегором на турнире UFC 229, передает Vesti.kz.

Такое решение было принято на заседании NSAC, которое состоялось во вторник, 29 января. Сам Нурмагомедов, как и МакГрегор, который был дисквалифицирован на полгода и оштрафован на 50 тысяч долларов, на заседании не присутствовали.

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"Политика навсегда", - написал Нурмагомедов в своем твиттере вскоре после оглашения вердикта NSAC.

politics forever — khabib nurmagomedov (@TeamKhabib) 29 января 2019 г.

Позже Нурмагомедов на своей странице в Instagram опубликовал фото, на котором он лежит на диване с закрытыми глазами, и сопроводил его подписью: "Разбудите меня, когда все это закончится".

Бой Нурмагомедова и МакГрегора стал главным событием турнира UFC 229, который прошел 6 октября 2018 года на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Россиянин задушил соперника в четвертом раунде, после чего перепрыгнул через ограждение октагона и напал на спарринг-партнера ирландца, что спровоцировало драку между командами спортсменов. По итогам инцидента NSAC провела дисциплинарное расследование.

Кроме того, NSAC также наказал двух других участников потасовки - россиян Абубакара Нурмагомедова и Зубайру Тухугова: оба дисквалифицированы на один год и оштрафованы на 25 тысяч долларов. Дисквалификация всех фигурантов скандала отсчитывается с октября 2018 года.

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