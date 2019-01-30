Казахстанцы, оплатившие учебу в Китае, штурмуют образовательный центр

Бывшие клиенты хотят добиться, чтобы фирму закрыли.

В Алматы клиенты фирмы, которая отправляет студентов учиться за границу, требуют вернуть деньги, передает Zakon.kz со ссылкой на телеканал "КТК".

Три месяца назад их дети не смогли начать учебу в Китае. По словам родителей, в университетах заявили, что никакого приглашения для казахстанцев они не высылали. Тогда на помощь пришли наши дипломаты. Вот только в самой компании заявляют, что свои обязательства выполнили.

Сотрудникам компании, которая занимается организацией обучения за рубежом, пришлось несладко. Даже вызвали полицию. Родители студентов брали офис штурмом и требовали вернуть им деньги.

За руководством фирмы казахстанцы ходят уже три месяца, люди говорят, что их обманули. Получать знания студенты должны были в университетах и колледжах Пекина, Наньнина, Гуанчжоу и Шанхая. Согласно договорам, образовательный центр брал на себя оформление документов, виз, обустройство в общежитиях, постоянное курирование всех вопросов. И самое главное – китайские вузы должны были выслать студентам приглашения. Но только клиенты говорят: все это осталось лишь на бумаге. Приехав в Китай, учащиеся узнали неприятную новость.

В Китай приехало около 50 студентов, детей отправили даже без сопровождения. Узнав о том, что в университетах их никто не ждет, пришлось обратиться за помощью в посольство Казахстана. Дипломаты решали вопрос несколько дней, и часть казахстанцев смогла начать обучение. Некоторые вернулись обратно. Но в компании обвинения называют необоснованными, однако клиенты так не считают. Они требуют вернуть деньги. Некоторые алматинцы оплачивали услуги сразу за несколько человек. Суммы у всех разные. Минимальная - пятьсот тысяч тенге.

- Я у них лишнего не прошу. Я хочу вернуть свои почти пятьсот тысяч тенге. (490). Только свое и все. Больше ничего не надо, - сказала Гульден Нургалиева.

В деле уже разбирается полиция. Начато досудебное расследование по статье "Мошенничество".

- В настоящий момент порядка 20 эпизодов было зарегистрировано. Насколько мне известно, часть каких-то расходов он уже вернул потерпевшим, порядка 10 потерпевших уже забрали свои заявления. В рамках расследования также будут установлены причины неисполнения договорных обязательств, - сообщила официальный представитель Департамента полиции Алматы Салтанат Азирбек.

Пока от официальных комментариев в компании воздерживаются. Ну а их уже бывшие клиенты намерены не только вернуть потраченные деньги, люди хотят добиться, чтобы фирму закрыли.

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