Нурмагомедов отказался драться в UFC после дисквалификации

Дисквалификация всех фигурантов скандала отсчитывается с октября 2018 года.

Ризван Магомедов, менеджер чемпиона UFC в легком весе российского бойца смешанного стиля (ММА) Хабиба Нурмагомедова, заявил, что его клиент не будет выступать в UFC, пока будет действовать срок дисквалификации членов его команды - Абубакара Нурмагомедова и Зубайры Тухугова, передает Vesti.kz.

29 января стало известно, что Атлетическая комиссия штата Невада (NSAC) наказала Нурмагомедова девятимесячной дисквалификацией и штрафом в размере 500 тысяч долларов, а членов его команды - 12-месячными дисквалификациями и штрафами в размере 25 тысяч долларов.

Причина - неспортивное поведение после боя между Нурмагомедовым и Конором МакГрегором, который состоялся 6 октября в Лас-Вегасе на турнире UFC 229. Ирландец же был дисквалифицирован на шесть месяцев и оштрафован на 50 тысяч долларов.

Напомним, Нурмагомедов победил МакГрегора удушающим приемом в четвертом раунде. После этого россиянин перепрыгнул через ограждения и набросился на секунданта ирландца. В то же время Абубакар Нурмагомедов и Зубайра Тухугов вылезли в октагон, где в драку с ними вступил МакГрегор.

При этом срок дисквалификации Нурмагомедова может быть сокращен до шести месяцев, если он снимется в социальном ролике, направленном против хулиганства. Ризван Магомедов уже заявил, что Хабиб делать этого не намерен.

Дисквалификация всех фигурантов скандала отсчитывается с октября 2018 года.

Кроме того, Нурмагомедов взял на себя штрафы соотечественников. Об этом заявил менеджер чемпиона UFC Аль Абдель-Азиз. По его словам, Нурмагомедов сам оплатит штрафы россиян, а также отдаст 200 тысяч долларов за услуги адвоката. В совокупности с личным штрафом скандал на турнире UFC 229 обойдется чемпиону в 750 тысяч долларов.

Согласно условиям договора, Нурмагомедову за бой с МакГрегором полагалось два миллиона долларов. Однако NSAC вернула россиянину только половину из-за скандала.

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