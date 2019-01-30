Пленарное заседание Мажилиса под председательством спикера Нигматулина

Один из рассматриваемых законопроектов будет затрагивать вопросы транспорта в республике.

В Мажилисе началось пленарное заседание под председательством спикера Нурлана Нигматулина, на котором депутаты рассмотрят ряд законопроектов, сообщает Zakon.kz.

В частности будут рассмотрены проекты законов: "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам транспорта" (первое чтение); "О ратификации Соглашения о сотрудничестве государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности в области обеспечения информационной безопасности".

Кроме того, рассмотрят законопроект "О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Беларусь о производственной и научно-технической кооперации организаций оборонных отраслей промышленности".

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