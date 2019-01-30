ОКТА для быстрой диагностики различных заболеваний глаз

Оптическая когерентная томография с функцией ангиографии (ОКТА) – новый метод диагностики заболеваний глаза.

Как известно, своевременная и эффективная диагностика – залог успешного лечения, в том числе различных видов заболеваний глаз. Например, глаукома, начало которой легко пропустить, так как протекает она фактически бессимптомно и в поздних стадиях приводит к полной, необратимой слепоте.

Во избежание подобных грустных сценариев, в КазНИИ глазных болезней можно пройти диагностическое обследование на оптическом когерентном томографе (ОКТ) с функцией ангиографии. Аппарат ОКТ последнего поколения, с высокой скоростью сканирования, с большой глубиной проникновения в ткани глаза, с возможностью визуализации сосудов, позволяет увидеть глазное дно даже при катаракте. Стоит отметить, что данный томограф в настоящее время единственный в городе Алматы.

В чем заключается новшество?

* В данной методике для анализа движения крови по сосудам используется информация об изменении амплитуды отраженного от эритроцитов оптического луча.

* ОКТ-ангиография позволяет дифференцировать кровеносные сосуды от окружающих тканей на всей глубине сканирования.

* Одной из важнейших особенностей этого метода является отсутствие необходимости применения контрастных веществ, что выгодно отличает его от общепринятого «золотого стандарта» визуализации сосудов глаза–флуоресцентной ангиографии и ангиографии с индоцианин-зеленым, а также возможность послойной визуализации сосудистой сети глаза.

Как проходит?

Процедура сканирования на томографе занимает всего несколько минут, при этом не требуется специальной подготовки пациента. Результаты представляются на экране компьютера в виде цветных сканов с цифровой обработкой, в дальнейшем врач дает полную интерпретацию полученных изображений.

ОКТ диагностика существенно помогает в ранней диагностике глаукомы. Проводя ОКТ-ангиографию при глаукоме врач может получить послойную информацию об ангиоархитектонике диска зрительного нерва (ДЗН) (от поверхностных до глубоких сосудов), и количественно оценить кровоток ДЗН, что до появления этого диагностического метода было невозможно.

Помимо глаукомы, обследование на ОКТ с функцией ангиографии помогает в диагностике диабетической и гипертонической ретинопатии, возрастной макулярной дегенерации, центральной серозной хориоретинопатии и ряд прочих патологий.

При "влажной" форме возрастной макулярной дегенерации ОКТ с функцией ангиографии позволяет визуализировать сеть новообразованных сосудов и наблюдать за динамикой ее регресса в процессе лечения.

Невозможно переоценить значение данного метода в диагностике различных стадий диабетической ретинопатии, при этом хорошо видны изменения ретинальных сосудов, микроаневризмы, кровоизлияния, с помощью ангиографии визуализируются новообразованные сосуды, ишемические зоны сетчатки. К слову, эти осложнения сахарного диабета при позднем обнаружении могут привести к очень серьезным последствиям, таким как кровоизлияние в полость глаза или отслойка сетчатки.

Приходите на диагностику по адресу: Алматы, улица Толе би, 95а (угол улицы Байтурсынова).

Телефон: +7 (775) 007 01 00; +7 (727) 279 54 36 Instagram: @eyeinst_kz

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