В среду в Казахстане прогнозируют осадки

Местами по республике сохранятся туман, гололед, низовая метель, усиление ветра.

На большей части территории Казахстана с прохождением циклона и фронтальных разделов связанных с ним ожидаются осадки, на юге местами сильные осадки, передает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Местами по республике сохранятся туман, гололед, низовая метель, усиление ветра.

В Алматинской области ожидаются туман, усиление ветра 15-20 м/с, в районе Алакольских озер 20-25, порывы 30 м/с и более.

В Жамбылской, Кызылординской области местами туман, гололед, усиление ветра 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с.

В Туркестанской области прогнозируют туман, гололед, местами усиление ветра 17-22 м/с, утром и днем порывы 27 м/с.

В Восточно-Казахстанской области возможна низовая метель, ночью и утром местами туман, местами усиление ветра 15-20, днем порывы 25 м/с.

В Мангыстауской области ожидаются туман, ночью местами усиление ветра 15-20 м/с.

В Атырауской, Западно-Казахстанской областях ночью местами - туман, гололед.

В Акмолинской, Костанайской областях прогнозируют усиление ветра 15-20 м/с, в Костанайской области с метелью.

В Актюбинской области днем ожидается усиление ветра порывы 15-20 м/с, местами – низовая метель.

В Северо-Казахстанской области - низовая метель, туман, днем местами усиление ветра 15-20 м/с.

В Карагандинской области местами ожидается туман, днем местами усиление ветра 15-20 м/с с низовой метелью.

Прогноз погоды в Алматы: днем 0°, частично облачно.

Прогноз погоды в Астане: днем -10°, преимущественно облачно.

Прогноз погоды на 30 января.

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