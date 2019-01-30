Нигматулин: Дороги надо не только строить, но и правильно эксплуатировать

Ежедневно границу Казахстана пересекает порядка 6 тысяч иностранных автомобилей.

30 января на пленарном заседании Мажилиса под председательством спикера палаты Нурлана Нигматулина в I чтении рассмотрены законодательные поправки по вопросам транспорта, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Мажилиса РК.

Одним из обсуждаемых вопросов стали особенности проезда крупногабаритных и тяжеловесных машин по автомобильным дорогам, когда груз превышает весовые и габаритные параметры.

Подчеркнув важность данного вопроса для отечественной автодорожной отрасли, Нигматулин отметил, что ежегодно тратятся миллиарды тенге на строительство и реконструкцию автодорог, занимаются для этого деньги у международных банков. В то время как всем, кто вносит плату, с легкостью выдаются разрешения на проезд тяжеловесных машин по дорогам.

- И потом удивляемся: почему в Европе дороги сохраняются, а у нас так быстро разбиваются? - сказал Нурлан Нигматулин.

При этом председатель Мажилиса напомнил, что Директивой Евросоюза ещё в 1996 году установлено правило, согласно которому получить специальное разрешение на перевозку тяжеловесного груза можно только в том случае, если этот груз невозможно разделить на части и перевозить разными машинами или прицепами. И такие правила действуют не только в странах Европы, но и в России, и в Кыргызстане.

- Поэтому поправку депутатов о том, чтобы выдавать специальные разрешения только на неделимые тяжеловесные грузы, на мой взгляд, нужно поддержать и принять. От плохих дорог несут убытки сами перевозчики и, в конечном итоге, это вопрос безопасности дорожного движения, - резюмировал он.

Кроме того, вопросы у депутатов вызвала и нечеткость формулировки некоторых новелл законопроекта. В частности, норма, из редакции которой следует, что основанием для остановки автотранспортного средства по требованию должностных лиц уполномоченного органа является его принадлежность к иностранному государству.

Как отметил Нигматулин, ежедневно границу нашей страны пересекает порядка 6 тысяч иностранных автомобилей. Только прошлом году из-за границы к нам прибыло более 2 миллионов автомобилей. И если руководствоваться предлагаемой в законопроекте редакцией, то на практике будут останавливать всех, кто имеет иностранные номера.

- И в этом есть коррупциогенные риски. Поэтому в законе нужно чётко указывать, что основанием для остановки является проверка требований, о запрете перевозки грузов или коммерческих пассажиров из одного населённого пункта Казахстана в другой, - считает председатель Мажилиса.

Нурлан Нигматулин акцентировал внимание на необходимости доработки данной нормы до второго чтения с ясным изложением всех оснований остановок транспорта, не допускающим двоякого толкования.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!