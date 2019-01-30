В Жамбылской области объявлено штормовое предупреждение
Местами прогнозируют туман, гололед.
Фото : maxpixel.net30 января 2019, 10:38
30-31 января в Жамбылской области местами сохранится ветер юго-западный 15-20 м/с, днем 30, сутки 31 января порывы 23-28 м/с, передает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".
Местами прогнозируют туман, гололед.
В Таразе днем 30, сутки 31 января ожидается ветер юго-западный порывы 15-20 м/с, временами 23 м/с. Временами ожидаются туман, гололед.
Вероятность шторма 85-90 %.
В связи с прогнозом в период 30-31 января 2019 года сильных осадков в Жамбылской и Туркестанской областях в период с 30 января по 1 февраля 2019 года на горных реках указанных регионов возможны подъемы уровней воды.
Подробный прогноз погоды можно посмотреть здесь.
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