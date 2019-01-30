В Жамбылской области объявлено штормовое предупреждение

Местами прогнозируют туман, гололед.

30-31 января в Жамбылской области местами сохранится ветер юго-западный 15-20 м/с, днем 30, сутки 31 января порывы 23-28 м/с, передает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Местами прогнозируют туман, гололед.

В Таразе днем 30, сутки 31 января ожидается ветер юго-западный порывы 15-20 м/с, временами 23 м/с. Временами ожидаются туман, гололед.

Вероятность шторма 85-90 %.

В связи с прогнозом в период 30-31 января 2019 года сильных осадков в Жамбылской и Туркестанской областях в период с 30 января по 1 февраля 2019 года на горных реках указанных регионов возможны подъемы уровней воды.

Подробный прогноз погоды можно посмотреть здесь.

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