Туркестанская область лидирует в увеличении поголовья четырех видов с/х животных

В 2018 году в направлении животноводства поголовье КРС увеличилось на 9 процентов.

В Региональной службе коммуникаций Туркестанской области прошла пресс-конференция с участием руководителя областного управления сельского хозяйства Нурбека Бадыракова. На встрече с журналистами спикер рассказал о проделанной работе управлением за 2018 год, передает пресс-служба акима Туркестанской области.

По словам руководителя, в 2018 году в направлении животноводства поголовье КРС увеличилось на 9%, составив 994,2 тыс. голов. В частности, в структуре поголовья КРС - овец и коз на 3%, составив 4,1 млн. голов, лошадей - на 8%, составив 320,5 тыс. голов, верблюдов - на 8%, составив 28 тыс. голов, птиц на 9%, достигнув 2,04 млн. голов.

В результате, в Туркестанской области на 5% увеличилось производство мяса, произведено 222 тыс. тонн продукции, доля области в общем объеме по РК увеличилась на 3%. Кроме того, на 8% увеличилось производство яиц, произведено 188,1 млн. штук, молока - на 3%, составив 69 тыс. тонн, по этому показателю область занимает 2-ое место в республике.

Вместе с тем, в 2018 году из области было экспортировано 9,6 тыс. тонн мяса в Узбекистан, Иран, ОАЭ, что составляет 54% в общем мясном экспорте республики.

Наряду с этим, в сфере переработки сельхозпродукции на 38 мясоперерабатывающих предприятиях области произвели 19,6 тыс. тонн мяса, на 35 молокоперерабатывающих предприятиях - 59,1 тыс. тонн молока, на 34 плодоовощных предприятиях 24,6 тыс. тонн плодоовощной продукции. В целом, в прошлом году предприятия области переработали сельхозпродукцию на сумму 39,7 млрд. тенге, по сравнению с 2017 годом данный показатель увеличился на 2,2 млрд. тенге.

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