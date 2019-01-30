На КПП "Хоргоса" нашли бесхозный груз с "золотыми иглами"

Вес груза составил около 45 кг.

В Хоргосе нашли несколько коробок с "золотыми иглами", передает Zakon.kz со ссылкой на ПС КНБ РК.

Пограничным нарядом отряда погранконтроля "Хоргос" при обходе территории КПП Международного центра приграничного сотрудничества перед зданием в зал въезда в Казахстан обнаружен бесхозный груз общим весом около 45 кг.

В коробках оказались предметы китайской медицины: горячий воск и "золотые иглы" для иглотерапии. Около 10 кг из найденных вещей - шампунь-ополаскиватель. Найденный груз передан в ТП "Алтынколь".

Также в отделении погранконтроля "Каракога авто" Петропавловского пограничного отряда ночью задержан мужчина, который следовал из России в Казахстан на автомобиле Subaru Legacy, 2003 г.в., имеющем признаки угона: несовпадание фактического номера кузова с номером, указанным в свидетельстве о регистрации.

Задержанный и машина переданы в ОВД по Жумабаевскому району.

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