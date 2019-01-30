ВВП по итогам прошлого года составил 4,1%

В экономике зафиксирован рост по всем направлениям.

Расширенное заседание правительства с участием главы государства стартовало в Астане. В ходе заседания подведут итоги прошлого года и наметят планы на будущее, передает корреспондент Zakon.kz.

Заместитель премьер-министра РК Ерболат Досаев сообщил, что ВВП по итогам 2018 года составил 4,1%.

Как отметил президент Нурсултан Назарбаев, по всем экономическим показателям наблюдается рост.

"В торговой сфере - 7,6%, в остальных областях тоже есть рост", - сказал Президент.

Также, по его словам, инфляция находится в рамках запланированного коридора.

"Инфляция, как мы и планировали, составила порядка 5%. Можно сказать, что это тоже хороший показатель. Все названные показатели направлены, исключительно, на благосостояние наших граждан. Сегодня мы обсудим эти результаты и поговорим о планах", - заключил глава государства.

Оксана Скибан, Астана

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