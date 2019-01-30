Утренние торги на KASE. Курс доллара немного понизился

В обменниках доллар продают по 379 - 380.5 тенге.

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара США составил 379,83 тенге за доллар (-0,83 тенге), объем торгов – 24 800 тыс. USD.

Средневзвешенный курс рубля России составил 5,7650 тенге за рубль.

В обменниках курс доллара - 379 - 380.5 тенге, евро - 433.5 - 436.5 тенге, рос.рубля - 5.63 - 5.68 тенге.

В торгах приняли участие 18 банков.

С курсом валют можно ознакомиться здесь.

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