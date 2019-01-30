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На поддержку тенге выделили беспрецедентную сумму

Правительством было выделено 600 млрд тенге.

Фото : 7News.kz30 января 2019, 11:49

96 компаний государственной собственности были переданы в 2018 году в частную собственность на сумму 292 млрд тенге. Об этом на расширенном заседании правительства РК с участием главы государства рассказал заместитель премьер-министра РК Ерболат Досаев, передает корреспондент Zakon.kz.

"Проведена полная инвентаризация подведомственных организаций государственных органов, по итогам которой будет сокращена 621 организация. В ноябре 2018 году проведено первое успешное IPO 15% акций НК Казатомпром на площадках МФЦА и Лондонской фондовой биржи. На сегодня стоимость одной акций уже выросла на 14%", - сообщил Досаев.

Помимо этого, для исполнения октябрьского послания Президента по обеспечению долгосрочной тенговой ликвидности в сумме 600 млрд тенге в декабре 2018 года утверждена дорожная карта, разработанная совместно с НБ и НПП Атамекен.

"На сегодня определены механизмы кредитования и перечень товарных позиций, а также отобраны 9 банков участников программы. Начало финансирования проектов ожидается в феврале 2019 года", - отметил он.

Татьяна Ковалева, Астана


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