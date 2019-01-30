Вопросы лекарственного обеспечения обсудили в Алматы

Государство уделяет особое внимание этому вопросу.

30 января на площадке Управления здравоохранения Алматы состоялось заседание рабочей группы по вопросу мониторинга амбулаторного лекарственного обеспечения. С инициативой проведения данного мероприятия выступило Управление здравоохранения Алматы, передает Zakon.kz.

На сегодняшний день государство уделяет особое внимание вопросам лекарственного обеспечения, как одной из важнейших составляющих оказания качественной медицинской помощи населению. Эффективность, безопасность, качество, доступность и рациональное использование лекарств - факторы, которые оказывают прямое влияние на продолжительность и качество жизни граждан страны.

Открывая заседание, руководитель Управления здравоохранения Канат Тосекбаев отметил, что главной целью создания данной комиссии является мониторинг своевременного обеспечение наших пациентов бесплатным лекарственным обеспечением в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи.

В рамках встречи были согласованы общие подходы мониторинга в сфере обращения бесплатных лекарственных средств, обеспечение, доступности жизненно необходимых инновационных лекарственных препаратов при амбулаторном лечении, обеспечение рационального назначения, безопасность, эффективность и качество лекарственных средств, а также и многие другие вопросы.

Отметим, что Управлением здравоохранения Алматы в целях максимальной открытости и гласности сформирована комиссия по мониторингу оборота лекарственных средств, правильности их выписки, медико-экономической эффективности дополнительного лекарственного обеспечения, аудиту и персонификации пациентов, в которую вошли депутаты городского маслихата, представители Алматинского филиала Республиканского центра развития здравоохранения, сотрудники Департамента Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции, представители Департамента общественного здоровья, Департамента комитета фармации Министерства здравоохранения по городу Алматы и Общественного совета.

Напомним, что по вопросам лекарственного обеспечения жители города могут обращаться в единый Call-центр города Алматы по номеру 3000103.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!