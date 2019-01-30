Выделение дополнительных 500 млрд тенге на предстоящие три года придаст новый импульс развитию несырьевого экспорта - Касымбек.

Объем казахстанского экспорта увеличился на 26% по итогам 11 месяцев 2018 года и составил 54,7 млрд долларов. Об этом 30 января на расширенном заседании правительства РК с участием главы государства рассказал министр индустрии и инфраструктурного развития РК Женис Касымбек, передает корреспондент Zakon.kz.

"Экспорт обработанной продукции составил 14,3 млрд долларов. В 2018 году казахстанская продукция экспортировалась в 119 стран. Ваше решение о выделении дополнительных 500 млрд тенге на предстоящие три года придаст новый импульс развитию несырьевого экспорта. Это позволит к 2021 году увеличить экспорт продукции обрабатывающей промышленности 820 млрд тенге, количество экспортеров – с 411 до 600 субъектов", - сообщил он.

Министр отметил, что 400 млрд тенге будут направлены на обрабатывающую промышленность, что позволит "запустить порядка 250 промышленных товаров, которые ежедневно потребляются гражданами Казахстана".

"Это импорт, который сегодня составляет более 80%, - добавил Касымбек. - Новое финансирование позволит снизить долю импорта по данным товарам до 50% уже в ближайшие 1,5-2 года".

В 2018 году количество действующих предприятий в обрабатывающей промышленности достигло 14,7 тысяч. В сравнении с 2010 годом, это рост на 30%. Производительность труда, по данным министра, в целом по промышленности выросла на 3,5%, инвестиции в основной капитал - на 27%.

"За период реализации программы индустриализации с 2010 года в целом на сумму 7,9 трлн тенге введено более 1250 проектов. Создано 120 тысяч постоянных рабочих мест. В 2018 году введено более 100 проектов на сумму 1,3 трлн тенге с созданием более 13 тысяч постоянных рабочих мест", - добавил он.

В 2019 году планируется ввести около 120 проектов на сумму 1 трлн тенге с созданием 20 тысяч рабочих мест.

Татьяна Ковалева, Астана

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