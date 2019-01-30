Как проходит оздоровление банковского сектора, рассказал Акишев

На сегодня лишены лицензии три банка, которые проводили высокорискованную политику и имели значительную долю связанного кредитования.

На расширенном заседании правительства РК с участием главы государства председатель Национального банка РК Данияр Акишев проинформировал о проводимой работе по оздоровлению банковского сектора, передает корреспондент Zakon.kz.

"Главным событием для банковского сектора в прошлом году стало объединение Халык и Казком. Халык банк теперь занимает 34% банковского сектора страны, это нормальное явление, во многих странах мира, таких, как Великобритания, Италия, Швейцария, Франция, Россия, есть банки, занимающие более 30% всего рынка. Казахстану также необходим крупный финансовый институт, способный конкурировать с зарубежными игроками, как на внутреннем, так и на внешнем рынке", - сказал он.

По его словам, также продолжена работа по выводу с рынка слабых игроков.

"Лишены лицензии три банка, которые проводили высокорискованную политику и имели значительную долю связанного кредитования. Процессы закрытия этих банков завершаются, уже начались выплаты из системы гарантирования депозитов в установленный законом срок без бюрократии, максимально быстро и удобно для граждан.

В прошлом году изменена законодательная база, которая позволяет осуществлять Нацбанку рискориентированный надзор на базе активного суждения", - уточнил Акишев.

Кроме того, изменена парадигма надзора за банковской деятельностью.

"Раньше некоторые банки работали от проверки до проверки со стороны регулятора. В период между проверками могло произойти значительное ухудшение состояния банка, что скрывалось недостоверной отчетностью. Теперь основой процесса становится постоянный дистанционный надзор за всеми процессами, включая оценку бизнес-модели, корпоративного управления, системы управления рисками, капитала, ликвидности и фондирования. Все эти процессы дополняются комплексной проверкой в зависимости от степени риска", - пояснил глава Нацбанка.

Председатель финрегулятора добавил, что на базе такого мониторинга состояния банков постоянно оценивается в зависимости от результатов на базе мотивированного суждения либо применяются превентивные надзорные меры разной степени жесткости.

"От простых рекомендаций по улучшению системы управления рисками до ограничения банка операций", - заключил он.

Оксана Скибан, Астана

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