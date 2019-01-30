Герои родительских чатов, которые всех бесят

Пользователи соцсетей составили собирательные образы участников родительского чата, с которыми тяжело общаться.

Мама двоих детей Екатерина Мазеина решила собрать несколько самых раздражающих типажей героев, которые наиболее часто встречаются в родительских чатах. Итоги ее труда опубликовал mail.ru.

А Баба-яга против

фото: afisha.yuga.ru

Страшный сон родительского комитета. Эта очаровательная грымза вступает в игру, когда все более-менее договорились или уже поздно что-либо менять. Не поддерживает ни одного коллективного решения и все обсуждения превращает в перепалку.

"Я против конструктора в качестве подарка, нам не нужны такие фотографии, мой ребенок не будет участвовать в представлении, пусть кто-нибудь заберет его роль", - пишет она в чат и ждет реакции.

Два главных отличия сказочной бабки от просто несогласного с чем-то человека: она выступает против всех регулярно и никогда не предлагает альтернативы. Наоборот, любит, чтобы другие родители побегали за ней и поломали голову над новыми вариантами. А она их изучит и снова найдет к чему придраться.

Вредность: максимальная.

Нейтрализация: перевоспитание невозможно, только удалить из чата или смириться.

Мастер неожиданных предложений

фото: daewoo59.ru

По сравнению с Бабой-ягой этот персонаж просто котик. Он практически не вредит процессу, только немного раздражает. Появляется в разгар обсуждения и вносит неожиданное, но крайне изящное предложение. "Давайте пригласим в группу небольшой джазовый оркестр?! А что если подарить воспитателям полет на воздушном шаре? Давайте поедем на выходных на эко-ферму, посмотрим, как растут поросята!" - предлагает мастер.

Все бы ничего, но эти идеи так и останутся пикселями на экранах, ведь реальных дел от родителя-фантазера не дождаться. Он просто поболтать пришел, а вы что подумали?

Вредность: низкая.

Нейтрализация: поддержать предложение и назначить ответственным.

Слоупок

фото: Gandex.RU

Слоупок - медленный покемон, имя которого стало нарицательным для глупого и заторможенного человека. Родитель-слоупок пропускает все горячие темы и возникает в самом конце, когда уже и обсуждать особо нечего: подарки выбраны, экскурсии заказаны, а аниматоры гладят костюмы. "Вы не забыли, скоро Восьмое марта. Давайте подарим девочкам книги", - пишет он накануне праздника. Чат, мягко говоря, удивлен.

Сложно не заметить трехдневное обсуждение подарков, но слоупоку это под силу. Вот вопрос - то ли человек и правда не слишком сообразительный, то ли не читает переписку, а значит, не уважает других родителей. Оба варианта, как говорится, хуже.

Вредность: низкая.

Нейтрализация: обнять и плакать.

Радостный спамер

фото: zexler.ru

Держит руку на пульсе: регулярно присылает горячие новости микрорайона, сообщает о начавшихся скидках в ближайшем торговом центре и рекомендует своего мастера педикюра. А также радует родителей древними интернет-шутками, неутомимо поздравляет общественность с праздниками и питает слабость к эмодзи и стикерам.

Этот человек-праздник делает все, чтобы никто не нашел в чате действительно полезную информацию. Пока продерешься через прошлогодние демотиваторы, забудешь, что ищешь.

Вредность: средняя.

Нейтрализация: завести для него отдельный чат-болталку, в который можно не заглядывать.

Ночная выпь

фото: Проза.ру

Город засыпает, просыпается мафия. Родители-выпи выходят на охоту около одиннадцати часов вечера, когда остальные участники переписки готовятся ко сну. Если в чате завелась выпь, то вы рискуете проснуться в два часа ночи от нежных, но настойчивых десяти сообщений.

У родителя-полуночника всегда есть оправдания: поздно возвращается с работы, бессонница или неожиданный визит музы.

А бывает - ночная выпь и спамер в одном лице, тут уже умри все живое. Готовьтесь к получению рецептов профитролей в полночь и не возмущайтесь: он же для вас старается.

Вредность: средняя.

Нейтрализация: отключать на ночь звук уведомлений.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!