Назарбаев: Каждый аким лично отвечает за развитие малого и среднего бизнеса

В правительстве за это персонально отвечает Досаев.

Назарбаев поручил заместителю премьер-министра РК Ерболату Досаеву и акимам скрупулезно работать над вопросом импортозамещения во время расширенного заседания в правительстве, передает корреспондент Zakon.kz.

"Только объем регулируемых закупок по стране составляет 11 трлн тенге. Эксперты оценивает возможность замещения порядка 1 трлн тенге импортируемых товаров внутренним производством. 1 трлн тенге! Умирзак (Шукеев – от авт.) и Женис (Касымбек – от авт.), такая возможность лежит на поверхности, а как это сделать зависит от нашей работы. Это наша работа, за это нам зарплату платят", - сказал глава государства.

Он также обратил внимание, что объемы выпущенной продукции малого и среднего бизнеса снизились в Павлодарской и Туркестанской областях. Президент обратился к акимам регионов, порекомендовал обратить на это внимание и отчитаться на следующем заседании о проделанной работе.

"Поручаю правительству скрупулезно поработать с акимами. Каждый аким лично отвечает за развитие малого и среднего бизнеса, в правительстве персонально отвечает Досаев. Поработайте по каждой области",- заключил Нурсултан Назарбаев.

Татьяна Ковалева, Астана

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