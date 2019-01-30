Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Невесту дважды жестко уронили во время кражи

21-летняя девушка сама согласилась быть "похищенной".

Фото : YouTube30 января 2019, 13:35

На днях в Сети появилось видео, как во Владикавказе незадачливый жених пытается похитить невесту, пишет vesti.ru.

Девушку, завернутую в бурку, молодой человек выносит на руках из торгового центра. Однако "похититель" так торопится, что по дороге к автомобилю дважды роняет ее на асфальт и падает вместе с ней.

После того, как эти кадры попали в Сеть, в МВД по Северной Осетии провели проверку, поскольку появились изображения якобы "той самой украденной невесты" с побоями на лице.

Правоохранители установили личность "похищенной" невесты и выяснили, что претензий к жениху она не имеет.

21-летняя девушка сама согласилась быть "похищенной", согласно древним кавказским традициям, и сейчас они готовятся к веселой свадьбе, - пишет "КП на Северном Кавказе".

Что же касается снимка девушки с избитым лицом, то, как выяснили правоохранители, это был вброс: на том фото была запечатлена избитая в баре американка.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты