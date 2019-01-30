Казахстанцев ждет потепление

Но сильно радоваться не стоит - потом придут холода.

Прогноз на 31 января – 2 февраля 2019 года дал РГП "Казгидромет", сообщает Zakon.kz.

Южный циклон, находящийся над Узбекистаном, уже в ближайшие сутки переместится на центральные районы Казахстана, что вызовет повышение температуры воздуха на юго-востоке, востоке, в центре и на севере республики. Но с потеплением здесь ожидаются снегопады, метели, сильный порывистый ветер, на юго-востоке – мокрый снег, местами сильный, туман и гололед.

В тыл циклону начнет распространяться отрог холодного антициклона, центр которого расположен над Карским морем. Поэтому потепление быстро сменится очередным похолоданием, ночная температура воздуха в северных, центральных и восточных областях вновь понизится до минус 35…40 градусов.

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