Масштабно продвигать казахстанскую продукцию на внешние рынки приказал Назарбаев

Он получил Сагинтаеву лично вести работу по увеличению экспорта.

Экспорт продукции высокого передела остается на уровне 3 млрд долларов в год при экспорте в 90 млрд долларов. Такие данные привел на расширенном заседании правительства Нурсултан Назарбаев, передает корреспондент Zakon.kz.

"Мы выпускаем более 500 новых видов продукции. Экспорт идет сегодня в 110 стран. Похвально. Однако мало проектов, способных реально влиять на структуру экономики. Объем экспорта продукции высокого передела остается практически неизменным 3 млрд долларов в год из общего экспорта 90 (млрд долл. – от авт.)", - сказал президент

Глава государства обозначил задачу первому заместителю премьер-министра Мамину и заместителю премьер-министра Шукееву масштабно продвигать обработанную продукцию Казахстана на внешние рынки.

"Нужно усилить и организовать эту работу. В целом вопросы продвижения инвестиций и экспорт являются одной из главных задач правительства поручаю премьер-министру лично вести эту работу регулярно отчитываться перед мной", - сказал он.

Назарбаев напомнил, что за годы независимости правительство привлекло около 400 млрд долларов прямых иностранных инвестиций, которые и подняли Казахстан.

Татьяна Ковалева, Астана

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