Президент Казахстана похвалил министра здравоохранения

Президент страны считает, что остальным министрам нужно учиться у главы Минздрава экономии.

Глава государства похвалил министра здравоохранения РК Елжана Биртанова за меры по регулированию лекарств, передает Zakon.kz.

Нурсултан Назарбаев также поручил выделить 27 млрд тенге на обеспечение центров скорой помощи реанимобилями.

"Цены на лекарства регулируются, стали прозрачными. Я хвалю за это министра здравоохранения. Этот опыт по внедрению прозрачного учета лекарств, который дал экономию в 26 млрд тенге бюджетных средств. Вот чему нужно учиться. Нужно такую работу провести и в других направлениях", - отметил президент РК на расширенном заседании правительства по итогам 2018 года.

В то же время, по его словам, население все еще беспокоит качество доступности медуслуг.

"В отдельных селах можно организовать передвижные пункты медосмотра. В течение трех лет нужно обеспечить центры скорой помощи обеспечить автомобилями - реанимобилями, это здоровье человека - на все это нужно выделить правительству 27 млрд тенге и закрыть этот вопрос", - заключил Назарбаев.

Оксана Скибан, Астана

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!