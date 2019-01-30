Уголовник или ребенок: нужно ли отравлять в тюрьму до достижения 14 лет

Приведет ли снижение возраста уголовной ответственности к снижению подростковой преступности?

На днях представители МВД выступили с инициативой ужесточить в Казахстане наказание для малолетних преступников и привлекать к уголовной ответственности подростков, которым не исполнилось 14 лет. Поводом стало то, что в последнее время участились факты насилия в подростковой среде, и зачастую речь идет о совершении таких преступлений как изнасилования и убийства. Однако, благодаря малолетнему возрасту, преступники уходят от наказания. Теперь же полицейские просят принять поправки в закон, позволяющие направлять в организации с особым режимом содержания даже тех, кто не достиг 14-летнего возраста. Своим мнением о том, нужны ли подобные изменения в законодательстве, и повлияет ли это на снижение подростковой преступности с журналистом Zakon.kz поделились различные эксперты.

Прежде чем ужесточать, нужно менять систему

По мнению юриста Станислава Лопатина, то, что предлагает сделать МВД – это попытка борьбы с последствиями того, что они сами же натворили. То есть, результат полного провала работы полицейских подразделений по делам несовершеннолетних. Долгие годы в них по остаточному принципу распределялись сотрудники, никто их не контролировал и особого внимания на их работу не обращал, в результате чего мы получили рост малолетней преступности.

"Кражи, грабежи, разбои, вымогательства – это повсеместные вещи, которые происходят в школах и на улице. Более тяжкие преступления – изнасилования и убийства конечно более редки, но в целом тоже случаются. И причина не в том, что у нас нет уголовной ответственности для этих детей, а в провале работы с несовершеннолетними, которая должна была проводиться на должном уровне. Если же говорить по существу, то у нас действительно сейчас нет никакой ответственности для малолетних преступников. Даже если 12-летний ребенок совершит убийство, ни ему самому, ни его родителям ничего не будет", – сказал юрист.

Согласно действующему законодательству 11-13-летний ребенок не является субъектом уголовного или административного правонарушения. Поэтому несовершеннолетнего преступника могут лишь поставить на учет в ОВД, а родителей привлечь по статье 127 КоАП регламентирующую ненадлежащие выполнение обязанностей по воспитанию ребенка и предусматривающую штраф в 7 МРП. Теоретически, уже начиная с 11 лет, его могут поместить в специальную организацию образования для детей с девиантным поведением, но на практике обычно до этого не доходит. А простая постановка на учет, как правило, особой роли не играет.

"В принципе, я считаю, что можно снизить возраст привлечения к уголовной ответственности. Но лет до 12 максимум. Хотя бы в качестве временной меры, пока мы не приведем в порядок всю эту систему. А сейчас, на мой взгляд, других вариантов нет, потому что ничто другое не помогает. Но при этом, я думаю, нужно все же применять лишь меру, не связанную с лишением свободы. Например, общественные работы и принудительные консультации у психотерапевта и психолога, чтобы они помогли убрать какую-то внутреннюю причину его поведения. Такая практика используется во многих странах мира. Правда опять же возникает вопрос, кто за это будет платить. Услуги хорошего психотерапевта стоят дорого, а от школьных психологов, как показывает практика, особой пользы нет. Если же отправить ребенка в таком возрасте в специальное исправительное учреждение, это не даст никакого исправительного эффекта. Единственное, чего мы добьемся, это его изоляции на какой-то период от общества. Но при этом он там приобретет негативный опыт, в том числе криминальный, пропитается уголовной субкультурой и обзаведется определенными связями", – продолжил Станислав Лопатин.

По мнению юриста, пользы от помещения малолетних преступников в организации с особым режимом содержания не будет, а в долгосрочной перспективе эффект будет отрицательным. Поэтому основной упор нужно делать на работу с такими детьми со стороны полицейских, психологов, психиатров и органов образования. Также имеет смысл принимать более жесткие меры к родителям, и если они не справляются с выполнением своих обязанностей , ставить вопрос о лишении родительских прав. Правда, здесь возникают другие вопросы.

"Даже если вырвать ребенка из семьи, то куда его потом помещать? Ведь ситуация с сиротами и детьми оставшимися без попечения родителей оставляет желать лучшего, а система усыновления по-прежнему "со скрипом" работает. Поэтому, прежде чем вводить какие-то новшества в законодательство, необходимо полностью изучить и переделать всю эту систему, чтобы было четкое понимание, куда двигаться дальше", – резюмировал юрист.

Не лишать свободы, а перевоспитывать

Категорически против нововведения предлагаемого МВД лидер движения против сексуального насилия "Не молчи" Дина Смаилова. По ее мнению, это никак не решит проблему подростковой преступности. Ведь, в принципе, то, что сейчас происходит с детьми, это демонстрация запущенности воспитания.

"Дети сейчас вообще лишены внимания со стороны взрослых, и если бы мы направили все усилия на то, чтобы спасать таких детей от агрессии, от влияния преступного мира, и начали бы вкладывать какие-то средства в то, чтобы этих детей восстанавливать, показать их лидерские качества, ситуация бы в корне изменилась. Конечно, государство вкладывает деньги в различные молодежные движения и развивает их. Но если присмотреться, то кто становится их участниками – активисты, молодежь, которая знает, чего хочет добиться в жизни, и стремится к этому. А кто заинтересован в детях, которые живут в неблагополучных семьях, ничего не хотят и в себя не верят? Именно они должны держаться на контроле всех специализированных социальных служб и МВД в том числе. Ведь именно их в первую очередь надо спасать", – говорит Дина Смаилова.

В качестве примера она привела школу в городе Щучинске, директор которой просто обошла все 740 семей учащихся, и сама выявила 41 неблагополучную семью. В начале учебного года педагог собирает всех этих школьников и пытается воспитать из них настоящих общественных лидеров. То есть, объединяет их какой-то общей идеей, загружает работой, дает разные поручения, записывает в бесплатные кружки по интересам. И, как показывает практика, число каких-то правонарушений в этой школе минимальное.

"У нас же от "трудных" детей, которых называют девиантными, общество старается просто избавиться. Хотя это вовсе не "девиантное поведение", а просто ребенок с протестным настроением, своим видением мира, и, возможно, в нем есть какой-то скрытый потенциал. А его хотят уровнять со всеми – одинаково правильными, послушными, и т.д., как это было при СССР. А сейчас время другое, детей с ярко выраженной индивидуальностью становится все больше, и к каждому нужен индивидуальный подход. А если он уже совершил преступление, даже тяжкое, то его не нужно сажать в тюрьму. Это должна быть какая-то школа-интернат, где с ним будут заниматься, и лечить эту агрессию. Например, творчеством, спортом, каким-то полезным трудом. Создайте дня них там нормальные условия, поставьте конкретные цели, дайте хороших преподавателей по изучению английского языка, информатики, ремонту техники. Думаю если такого ребенка занять чем-то, что ему действительно интересно, то он забудет что такое наркотики или бесцельное времяпрепровождение на улице", – считает Дина Смаилова.

По ее мнению, если чем-то увлечь и перевоспитать хотя бы одного такого ребенка, то он поведет за собою других, и они будут равняться на него, как на лидера. А если отправить его в 12-13 лет тюрьму, то эффект будет совершенно обратным. Уже годам к 18 он вернется обиженный на весь этот мир, со своим мировоззрением, принятым в криминальном мире, и организует свою преступную группу. Ведь что-то подобное было в СССР после окончания ВОВ, когда тысячи беспризорников сажали в тюрьмы вместе со взрослыми, а потом (благодаря принятию нового закона) стали распределять по детским домам. Но из тюрем туда пришли уже не просто дети, а матерые уголовники со своими правилами и законами, и стали активно их насаждать.

Нужно выявить и изучить социальные основы

Не поддержала нововведение, предложенное МВД, и социолог, президент ОФ "Стратегия" Гульмира Илеуова. Прежде всего, у нее вызвал вопрос сам термин "организации с особым режимом содержания", куда полицейские предложили направлять малолетних преступников, не достигших 14-летнего возраста. По мнению социолога, создание подобных организаций – задача не МВД, а министерства образования. Да и вообще, все это совершенно бесполезная работа.

"Всех несовершеннолетних правонарушителей в тюрьму не посадишь. А раз уровень преступности растет, значит, здесь имеют место более глубокие, социальные причины в семье, в обществе и т.д. И подобное нововведение, на мой взгляд, не даст никакого положительного эффекта. Ведь если глубинные причины не выявлены и не решены, то никакие меры наказания не работают. Например, у нас в обществе существует система двойных стандартов относительно преступлений о сексуальном насилии. В основном они просто замалчиваются и не предаются огласке, потому что в обществе твердо укоренилось убеждение, что это стыдно. Более того, часто общественное мнение встает не на сторону жертвы, а насильника. И чтобы "переломить" ситуацию, нужно, прежде всего, что-то менять в сознании общества, в семейном воспитании, в системе образования какое-то человеколюбие с детства прививать", – говорит Гульмира Илеуова.

В общем, по мнению социолога, в том, что подростковая преступность неуклонно растет, в большей степени виноваты не дети, а взрослые. Ведь если 14-летний подросток сел за руль родительского автомобиля и насмерть сбил 22-летнюю девушку, то к кому больше возникает вопросов: к подростку или к его родителям, которые допустили его к управлению автомобилем? И нужно ли за это сажать подростка в тюрьму?

"Если они не могут объяснить своему ребенку элементарные правовые нормы, и если он на основе этого совершает преступление, то здесь однозначно виноваты родители. И значит нужно вводить более строгую ответственность для родителей. Кроме того, по моим наблюдениям молодежная преступность вообще очень четко локализована. И есть целые регионы, где создаются все эти молодежные группировки, происходят драки и т.д. И чтобы какие-то такие решения принимать, нужно хорошо изучить эти регионы и социальные основы. А когда будет конкретно выявлено, что там-то главную роль такая-то причина сыграла, тогда с ней и надо будет работать. А просто ужесточить наказание и распространить это на всех, на мой взгляд, не правильно", – считает социолог.

Зарубежный опыт

В общем, исходя из всего вышесказанного, практически все опрошенные эксперты считают, что малолетних преступников следует рассматривать скорее, как жертв обстоятельств, требующих повышенного внимания взрослых, а всю ответственность перекладывают на их родителей и недобросовестную работу заинтересованных госорганов. Однако научно доказано, что личность человека формируется уже к 5-6 годам, а потому ему присущи те же черты характера, что и взрослому человеку. И если он с малого возраста встал на путь криминала, то и бороться с ним нужно теми же методами, что и со взрослым преступником.

Мировая практика показывает, что даже в самых продвинутых государствах не удалось искоренить преступность среди молодежи. Более того, мягкие меры способны лишь укрепить у малолетнего негодяя чувство собственной безнаказанности, нежели направить на путь исправления. И идея снижения возраста уголовной ответственности в Казахстане отнюдь не нова. Дебаты и различные исследования на ту же тему сейчас ведутся в России, правда пока с тем же успехом, что и у нас.

Тем не менее, в таких развитых и правовых государствах как Англия, Швейцария и Австралия возраст уголовной ответственности наступает от 10 лет, а в Шотландии – с 8 лет. В США возрастные границы, как в Казахстане и в России, включают в себя три составляющих: 14, 16 и 18 лет. В Турции минимальный возраст – 11 лет. В Нидерландах 12 лет, а во Франции – 13 лет. Япония, Германия и Испания установили возрастной порог в 14 лет. Возраст наступления уголовной ответственности в мусульманском праве во многом зависит от религиозных норм, но за большинство преступлений ребенок может понести наказание, если достиг 7-летнего возраста.

Владимир Демидов

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