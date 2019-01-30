Казахстан сохранил свои позиции в страновом рейтинге по Индексу восприятия коррупци

По результатам 2019 года мы получим еще лучшую оценку, уверен, что еще 1-2 бала мы прибавим - Шибутов.

Казахстан в 2018 году удержал свою позицию в 31 балл, который ранее был достигнут в 2017 году в Индексе восприятия коррупции.Об этом сообщил председатель попечительского совета "Transparency International Kazakhstan" Марат Шибутов на брифинге в РСК, передает Zakon.kz.



По словам Шибутова, Казахстан оценивался в девяти исследованиях.

"Казахстан, являясь участником данного рейтинга с 1999 года, впервые набрал в 2017 году 31 балл, что позволило выйти из категории наиболее коррумпированных стран, и в 2018 году уверенно удержал свои позиции в страновой рейтинге", - сказал Шибутов.

Он отметил, что удержание Казахстаном своих позиций в рейтинге Индекса восприятия коррупции на фоне общемирового кризиса демократии и роста транснациональной и локальной коррупции, свидетельствует о положительной динамике страны в противодействии коррупции.

"По результатам 2019 года мы получим еще лучшую оценку, уверен, что еще 1-2 бала мы прибавим. Говорить об этом мне позволяют высокие результаты совместной работы Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции с гражданским обществом. Во-первых, у нас идет большой прогресс в противодействии коррупции, во-вторых, в развитии демократии и во взаимодействии граждан с государством", - заключил глава "Transparency International Kazakhstan".

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!