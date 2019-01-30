Президента возмутила ситуация с нарушением прав работников

Работодатели должны отвечать по всем статьям закона.

Глава государства на расширенном заседании правительства поручил контролирующим органам принимать жесткие меры к нарушителям трудового законодательства, передает корреспондент Zakon.kz.

"Прокуратура страны выявила 37 тысяч (нарушений) трудовых прав работников. Это и долги по заработной плате, нужно постоянно следить, нарушение безопасности условий труда, работодатель должен за это отвечать, неправильный расчет заработной платы, невыплаты надбавок за вредные условия, дискриминация прав наших граждан на иностранных предприятиях", - перечислил Нурсултан Назарбаев.

По его словам, это все "лежащие на поверхности безобразие", а работодатели "как хотят, так и нарушают".

"Нельзя это позволять. Акимы, куда смотрите? Это же ваша работа. Везде есть прокуратура, есть суд. Это и Асанова, и Кожамжарова касается. Не давать спуска по этим делам. Они заключили контракт, они обязаны платить, защищать, почему не делают. Этот вопрос держать на строгом контроле. И надо наказывать по закону", - подчеркнул президент.

Оксана Скибан, Астана

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