Мадуро: Дональд Трамп отдал приказ меня убить

Если со мной однажды что-то произойдет, то Дональд Трамп и президент Колумбии Иван Дуке будут нести ответственность - президент Венесуэлы.

В разгар обострения ситуации в Венесуэле РИА Новости удалось лично побеседовать с президентом этой страны Николасом Мадуро.

Глава государства откровенно рассказал, готов ли он пойти на требование ряда стран провести новые президентские выборы, о планах президента США Дональда Трампа его убить.

— Могли бы вы сказать, есть ли уже ордер на задержание господина (оппозиционного лидера Хуана) Гуаидо, потому что генеральная прокуратура сообщила, что примет против него определенные меры?

— Это конституционная тема венесуэльского правосудия. У меня как у главы государства есть мнение, что идет продвижение государственного переворота, нарушение конституции. Но это лишь мнение главы государства. Генеральному прокурору предстоит действовать, и он уже начал действовать, предстоит действовать Верховному суду — и он уже действует. И то, что решат прокуратура и суды, будет исполнено в венесуэльской юридической системе.

— Как вы можете оценить решение США передать контроль за частью активов Венесуэлы Гуаидо, какие юридические действия планируете?

— Это решение США абсолютно нарушает нормы международного права, это незаконное решение в попытке экспроприировать венесуэльский актив, компанию Венесуэлы. Это мы собираемся продемонстрировать. Я уверен, что мы выйдем победителями (в данной ситуации), защищая компанию Citgo как собственность народа Венесуэлы. Это одно из самых авантюрных, самых безумных решений, которое принял (советник президента США по нацбезопасности) Джон Болтон из США.

— Как вы можете в целом оценить ситуацию в экономике Венесуэлы?

— Мы находимся в стадии критического восстановления, одерживая верх над препятствиями и атаками на систему обмена, на систему цен. Но мы имеем последовательную программу, план. Я уверен, что мы будем поступательно идти, прилагая все усилия для стабилизации (ситуации. — Прим. ред.).

— Не ожидаете ли вы нового покушения на вас?

— Сложный вопрос.

— Это возможно?

— Во-первых, моя судьба в руках Господа, я христианин, я верю в защиту Господа… Меня все время защищает народ Венесуэлы, у нас есть хорошая служба разведки. Но, без сомнения, Дональд Трамп отдал приказ меня убить, сказал правительству Колумбии, мафии Колумбии, чтобы они меня убили. Если со мной однажды что-то произойдет, то Дональд Трамп и президент Колумбии Иван Дуке будут нести ответственность. Между тем, меня защищают, у нас есть хорошая система защиты, и, более того, у нас есть более существенная защита — это защита со стороны Бога, который даст мне длинную жизнь.

— А что касается президентских выборов?

— Президентские выборы состоялись меньше года назад, 10 месяцев назад, они состоялись по всем конституционным и легальным параметрам.

— Но часть международного сообщества настаивает на новых президентских выборах.

— Это нелепость части стран, помешанных на политике Дональда Трампа. Мы возвращаемся в неоколониализм, когда из одной европейской столицы, из Вашингтона, приказывают любой стране Азии, Африки, Латинской Америки, Карибского бассейна, любой стране. Но кто они такие, чтобы решать здесь? Я завоевал 68 процентов голосов избирателей. Я победил легитимно, мы провели выборы с помощью прозрачной электронной системы, с международным наблюдением. Мы не принимаем ультиматум ни от кого в мире, не принимаем шантажа. Президентские выборы в Венесуэле состоялись, а если империалисты хотят новых выборов, пусть подождут 2025 года.

— С учетом недавней фразы Джона Болтона относительно пяти тысяч солдат для Колумбии, как Венесуэла может отреагировать на возможное увеличение американских войск там?

— Во-первых, то, что сделал Джон Болтон, — это нечто весьма инфантильное, это клоунада. Выйти с папкой, чтобы прочитали, что он, как будто президент США Джон Болтон, пошлет войска в Колумбию. Это глупость, это клоунада. Даже правительство Колумбии официальным заявлением через МИД и министерство обороны опровергло это. Это клоунада, провокация, детское поведение со стороны господина Болтона в его ненависти к Венесуэле. Глупое детское поведение.

— Вы готовы встретиться с господином Трампом, например пригласить его сюда в Венесуэлу, чтобы обсудить происходящее?

— Я все эти годы делал попытки: на личном уровне — направлял сообщения, которые доходили до Трампа, публично, через СМИ, чтобы с правительством США была установлена связь, уважение, диалог, невзирая на политические, культурные, идеологические разногласия, несмотря на столь различные национальные особенности Дональда Трампа и Николаса Мадуро. И казалось, что возможность появилась. Но Болтон запретил Дональду Трампу начать диалог с президентом Мадуро. У меня есть информация, что он запретил.

Сейчас я считаю, что это сложно. Я готов говорить с Дональдом Трампом лично, на публике, в США, в Венесуэле, где он захочет, с любой повесткой дня, на любые темы, на которые он захочет говорить. Более того, я уверен — если мы увидимся и поговорим, то будет совершенно другая история. Но думаю, что нам не позволят. Подождем, будем терпеливыми. Сейчас мне это кажется крайне сложным.

— Как вам кажется, каковы основные мотивы действий США в Венесуэле? Это нефть?

— Есть несколько причин. Главная из них — получить венесуэльскую нефть, потому что у нас самые большие резервы сертифицированной нефти в мире. Мы сертифицируем то, что будет самыми большими резервами золота в мире, у нас четвертые в мире запасы газа, у нас большие запасы алмазов, огромные запасы питьевой воды, алюминия, железа. Мы — держава в области энергетических ресурсов, натуральных ресурсов.

Но есть определенный момент, который надо принимать во внимание и которому больше 200 лет. Венесуэла — страна, где родился Боливар, здесь самая большая боливарианская традиция. Наш революционный проект на протяжении 200 лет влиял на Латинскую Америку и страны Карибского бассейна. Они в корне хотят уничтожить пример, идею, дух Симона Боливара. Это вторая большая причина — покончить с этим духом. Духовно, культурно, политически. И продвигаться без какого-либо сопротивления к неоколониализму в странах Латинской Америки. Они считают нас своим задним двором. А мы говорим, что мы не являемся чьим-либо задним двором, мы независимые республики. Как бы вы сказали в России, у нас есть двухсотлетний исторический импульс, мы выигрываем, и мы выиграем.

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