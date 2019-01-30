Яндекс.Такси начало сообщать о снижении цены на поездки

Доступна новая функция.

В сервисе Яндекс.Такси появилась новая функция — отслеживания стоимости поездки во время повышенного спроса.

"Когда много людей одновременно хотят вызвать машину, спрос в приложении увеличивается. Это может произойти в час пик, плохую погоду или праздники. Если желающих заказать такси в определенном районе больше, чем водителей поблизости, то обычная стоимость поездки умножается на так называемый повышающий коэффициент. Он автоматически формируется алгоритмом. Это временная и вынужденная мера — она помогает вызвать машину тем пользователям, которые не могут отложить поездку, и привлечь в район больше водителей. Как только их количество в районе увеличится, цены снова снизятся", пояснили в пресс-службе компании.

Если по расчётам сервиса в ближайшие 15 минут спрос на такси может снизиться, приложение предложит пользователю включить отслеживание цены Это можно сделать в верхней части экрана. Если за 15 минут цены не изменятся, Яндекс.Такси тоже предупреждает об этом — чтобы пользователь не ждал напрасно

Уведомления будут приходить, даже когда пользователь свернул приложение, а также, если цена в течение установленного времени не изменится.

Нужно отметить, что такой функции у других приложений по вызову такси нет.

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