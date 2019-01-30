Очередной автомобиль со стробоскопами водворен на штрафстоянку в Алматы

В городе продолжаются полицейские рейды по выявлению машин с незаконно установленными устройствами для подачи специальных световых или звуковых сигналов.

Полицейские Алматы продолжают рейды по выявлению и пресечению нарушений ПДД, в том числе фактов незаконных установок и использования на машинах устройств для подачи специальных световых или звуковых сигналов, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу городского Департамента полиции.

По информации ведомства, как правило, такие правонарушения допускают молодые автолюбители, которые после задержания их автотранспорта сетуют на незнание законов. Но, как известно, этот аргумент не освобождает от ответственности.

"Один из аналогичных фактов выявлен сотрудниками специализированного батальона Управления административной полиции по улице Саина. Водитель автомобиля марки Toyota Camry установил на свою машину СГУ. На него составлен протокол об административном правонарушении по ст. 603 КРКобАП. Стробоскопы были сняты на месте, авто водворено на специализированную штрафную стоянку. С молодым водителем проведена беседа разъяснительного характера о недопущении впредь использования специальных световых сигналов", – сообщили в пресс-службе ДП Алматы.

Между тем полицейские призывают всех участников дорожного движения неукоснительно соблюдать ПДД и быть ответственными на дорогах.

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