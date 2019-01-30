В Алматы проходят Уроки мужества в честь 30-летия вывода советских войск из Афганистана

На мероприятиях предусмотрены концерты, митинги, возложение цветов к мемориалу павших и спортивные состязания.

В этом году исполняется 30 лет со дня вывода советских войск из Афганистана. 22 тысячи казахстанцев приняли участие в боевых действиях, 760 человек погибли и 20 пропали без вести. В память о них проходят Уроки мужества в учебных заведениях, сообщает Zakon.kz.

Усилиями местных органов военного управления, Уроки мужества, посвящённые 30-летию вывода советских войск из Афганистана, проходят и в Алматы. Например, Управлением по делам обороны Турксибского района аналогичные мероприятия проведены уже в ряде школ, в которых в общей сложности приняли участие порядка 200 детей.

Первые Уроки мужества состоялись в школе - гимназии № 78. «Пока мы помним, мы живем», - с такими словами начал праздничный концерт руководитель группы "Панджшер" Айдарбаев Алмасбек. - Солдаты и офицеры, участвовавшие в Афганской войне, с честью и достоинством выполнили свой воинский долг, проявив свои лучшие человеческие и бойцовские качества - мужество, самоотверженность, героизм, смелость и душевную щедрость.

По мнению ВрИО начальника УДО Турксибского района г.Алматы майора Алимжана Канайбекова, Уроки мужества дают многое для подрастающего поколения.

- Это и более углубленные знания по истории, географии, литературе, и изучение родного края через знакомство с земляками – участниками боевых действий в Афганистане. Это развитие рефлексивных, поисковых, коммуникативных, презентационных умений и навыков, воспитание уважительного отношения к историческому прошлому своего народа, чувства долга, ответственности, - говорит офицер.



Урок начался с показа презентации «Афганистан – наша память и боль» и видео «Афганская война», а учениками школы № 78 были исполнены стихи и песни для гостей - ветеранов Афганской войны. Кроме концерта, на таких мероприятиях предусмотрены митинги, возложение цветов к мемориалу павших и спортивные состязания.

Вспомнить, почтить память бойцов, не вернувшихся с войны, и принять участие в проведении Уроков мужества приходят ветераны боевых действий, матери, вдовы и родственники погибших.

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