12 паводкоопасных участков насчитали на реках Алматы

О готовности Алматы к паводковому весеннему периоду 2019 года рассказали в городском ДЧС.

ДЧС Алматы ведет наблюдение за погодой и участками на реках мегаполиса с высоким риском образования паводков, передает Zakon.kz.

Спасатели констатировали – несмотря на большой объем проделанной работы в рамках Дорожной карты "Комплекс мер по предупреждению и устранению паводковых угроз на 2017-2020 годы", в Алматы еще есть потенциально опасные в плане образования паводков участки.

"В результате проведенных в 2017-2018 годах системных мер на 55 участках из 67, поставленных два года назад на учет, риски и угрозы подтоплений устранены", - рассказали в пресс-службе ДЧС Алматы.

По данным филиала "Казгидромета" по Алматы, в высокогорье бассейнов рек Большая и Малая Алматинка высота снега составляет 60 см, что по сравнению с прошлым годом ниже на 7 см. Суммарно осадков за период влагонакопления с октября по январь в бассейнах рек Большая и Малая Алматинка на 10% меньше нормы и в среднем составляет 145 мм при норме 158 мм.

Синоптики обещают, что снег будет лежать в низкогорной зоне по март включительно; в среднегорье по апрель-май; в высокогорорье он продержится по июнь.

По долгосрочному прогнозу погоды в Алматы на февраль 2019 года средняя за месяц температура воздуха ожидается –3 градуса по Цельсию, что около нормы. Количество осадков за месяц ожидается также около нормы в пределах 42 мм.

Тем не менее, для безопасности горожан в ДЧС привели в готовность службы гражданской защиты города Алматы.

"Создана группировка сил и средств из 5019 человек личного состава, подготовлено 1375 единиц техники различного назначения, три плавательных средства, а также 82 мотопомпы и 83 автономные электростанции; откорректирован План действий по ликвидации ЧС природного и техногенного характера местного масштаба на территории Алматы, в котором предусмотрено привлечение личного состава Нацгвардии; в службах гражданской защиты города заготовлено 10000 мешкотар, 714 тонн песка, 10 тонн глины, имеется 35 тонн дизельного топлива и 30 тонн бензина. В резерве акима Алматы на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуации природного и техногенного характера предусмотрены 5 млрд тенге из общего резерва Акимата 7 млрд тенге (в 2018-м году было предусмотрено 5,4 млрд тенге из 7,5 млрд тенге)", - доложили в ДЧС Алматы.

За два последних года на предупреждение и ликвидацию последствий ЧС по представлениям ДЧС акиматом города было выделено 12,7 млрд тенге на проблемные участки Алатауского, Наурызбайского, Бостандыкского, и Турксибского районов. Там построили 24 км арычных сетей (в 2017 году-12,3 км, в 2018-м – 11,7 км), стабилизировали 13 км русел рек, укрепили тело одной плотины.

Кроме того, в плановом порядке построили и реконструировали в 8-ми районах города 73 км арычных сетей, стабилизировали и благоустроили 19 км русел рек (в 2017-м году -10,5км, в 2018году- 8,3км).

В рамках Дорожной карты "Комплекс мер по предупреждению и устранению паводковых угроз на 2017-2020 годы" за два года проведен капитальный ремонт 7-ми мостов на сумму 901 млн тенге, а также откорректированы проекты установления водоохранных полос и зон малых рек, и водоемов на сумму 30 млн тенге.

С начала 2019 года в плановом порядке начали реконструкцию и строительство 49,5 км арычных сетей в 5-ти районах города (Бостандыкский, Турксибский, Алмалинский, Жетысуский и Медеуский район). Кроме того, продолжаются работы по стабилизации и благоустройству 6,2 км русла реки Улкен и Киши Карасу на сумму 683 млн.тенге и 2,1 км русла реки Есентай на сумму 5,1 млрд тенге.

Альберт Ахметов

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