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За последние три года 40 тысяч сельчан Прииртышья обеспечены качественной питьевой водой

После завершения в 2018 году работ по строительству 21 объекта водоснабжения показатель доступа сельских населенных пунктов к централизованному водоснабжению вырос.

Фото : Валерия Бугаева30 января 2019, 16:38

За три года на развитие систем сельского водоснабжения в Павлодарской области направлено около 25 миллиардов тенге, передает корреспондент pavlodarnews.kz.

Как сообщили агентству в пресс-службе акима области, это позволило обеспечить качественной питьевой водой более сорока тысяч сельских жителей.

По данным акимата, в регионе более чем в 300 селах получают питьевую воду путем доступа к централизованному водоснабжению, из местных источников, благодаря привозной воде и посредством комплексного блок-модуля.

- В период с 2007 по 2018 года запасы подземных вод утверждены для 198 из 354 или 55,9% сел региона. До конца 2019 года будут утверждены запасы еще для 11 сельских населенных пунктов. Кроме того, к 2020 году более 200 или 59% сел планируется охватить гарантированными запасами подземных вод, - говорится в сообщении пресс-службы.

Как отмечают в акимате, после завершения в 2018 году работ по строительству 21 объекта водоснабжения показатель доступа сельских населенных пунктов к централизованному водоснабжению вырос с 23,8 % до 29,7 %. Благодаря этому сразу 38 тысяч человек были обеспечены качественной питьевой водой.

На 2019 год поддержана реализация 49 проектов на сумму 12,1 миллиарда тенге, 32 из этих проектов - новые. Реализовав их, доступ сельских населенных пунктов к централизованному водоснабжению достигнет 39,3%, а централизованный доступ к воде получат еще 20 тысяч сельских жителей Павлодарской области.


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