В МСХ РК прокомментировали информацию о продаже гнезд летучих мышей

Летучие мыши не строят себе гнезд или каких-либо других убежищ, а занимают самые разнообразные естественные укрытия и постройки человека - МСХ.

В Комитете лесного хозяйства и животного мира МСХ РК прокомментировали появившиеся в соцсетях новости о продаже гнезд или коконов летучих мышей, передает Zakon.kz.

"Специально хотим пояснить, что летучие мыши не строят себе гнезд или каких-либо других убежищ, а занимают самые разнообразные естественные укрытия и постройки человека: пещеры, штольни, погреба, чердаки, дупла деревьев и колодцы", - сообщил на своей странице в Facebook пресс-секретарь Комитета Сакен Дилдахмет.

В Комитете пояснили, что летучие мыши, или рукокрылые – это единственные млекопитающие, которые освоили способность летать. По количеству видов они занимают второе место после грызунов.

"В Казахстане обитает 27 видов. Пять видов летучих мышей занесены в Красную книгу Казахстана и они охраняются государством (Ночница Иконникова, Азиатская широкоушка, Кожанок Бобринского, Белобрюхий стрелоух, Широкоухий складчатогуб). Размер возмещения вреда за одну особь краснокнижного составляет от 100 до 200 МРП (от 252 500 тенге до 505 000 тенге)", - отметил Дилдахмет.

В одном убежище могут сосуществовать несколько видов летучих мышей. Численность колоний может составлять от нескольких особей до нескольких тысяч экземпляров. В Средней Азии, например, есть Бахарденская пещера, где обитает до 40 тысяч летучих мышей, большие колонии есть и в Казахстане. Разные пещеры летучие мыши используют в разные сезоны года. В одних пещерах они живут в летние месяцы, в других зимуют.

"Остерегайтесь ложной информации о гнездах летучих мышей! В соответствии ст. 274 УК РК за распространение ложной информации предусмотрено наказание", - резюмировал представитель МСХ РК.

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