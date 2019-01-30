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Volkswagen едва не снес людей на остановке в Алматы

В результате ДТП пострадал водитель Volkswagen Polo.

Фото : zakon.kz30 января 2019, 16:55

В Алматы ДТП с участием двух автомобилей едва не обернулась крупной трагедией, передает Zakon.kz.

BMW 5-й серии двигался по улице Толе би в восточном направлении, навстречу ему ехал Volkswagen Polo. Не доезжая до улицы Розыбакиева, Volkswagen резко начал разворачиваться прямо перед BMW. Водитель BMW не успел затормозить и ударил в бок Polo. От сильного удара последнюю отбросило на обочину, на остановку. Люди, стоящие на остановке, успели отбежать.

В результате ДТП пострадал водитель Volkswagen Polo.


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