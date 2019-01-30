У министра внутренних дел Казахстана сменился заместитель
Поменялся вице-министр.
Фото : хабар 2430 января 2019, 17:10
Нурсултан Назарбаев сделал новое назначение, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Распоряжением главы государства Калайчиди Алексей Дмитриевич назначен заместителем министра внутренних дел Республики Казахстан, он освобожден от должности заведующего отделом правоохранительной системы администрации Президента Республики Казахстан.
Бисенкулов Берик Байбулович освобожден от должности заместителя министра внутренних дел в связи с переходом на другую работу.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4956069-242d17663e00b15f2fb322d5d6cc715c
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...