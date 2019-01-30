Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

У министра внутренних дел Казахстана сменился заместитель

Поменялся вице-министр.

Фото : хабар 2430 января 2019, 17:10

Нурсултан Назарбаев сделал новое назначение, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Распоряжением главы государства Калайчиди Алексей Дмитриевич назначен заместителем министра внутренних дел Республики Казахстан, он освобожден от должности заведующего отделом правоохранительной системы администрации Президента Республики Казахстан.

Бисенкулов Берик Байбулович освобожден от должности заместителя министра внутренних дел в связи с переходом на другую работу.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты