У министра внутренних дел Казахстана сменился заместитель

Поменялся вице-министр.

Нурсултан Назарбаев сделал новое назначение, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Распоряжением главы государства Калайчиди Алексей Дмитриевич назначен заместителем министра внутренних дел Республики Казахстан, он освобожден от должности заведующего отделом правоохранительной системы администрации Президента Республики Казахстан.

Бисенкулов Берик Байбулович освобожден от должности заместителя министра внутренних дел в связи с переходом на другую работу.

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