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Расширенное заседание с Назарбаевым

Открывая совещание, Президент Казахстана отметил положительную динамику экономических показателей по итогам 2018 года.

Фото : akorda.kz30 января 2019, 11:00

30 января 2018 года состоялось расширенное заседание Правительства под председательством главы государств, передает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт Президента РК.

Перед началом заседания в фойе здания "Үкімет үйі" Нурсултану Назарбаеву была продемонстрирована цифровая панель, на которой отображена информация о результатах реализации государственной программы "Цифровой Казахстан" по итогам 2018 года и данные Ситуационного центра Электронного правительства.

В ходе расширенного заседания были рассмотрены итоги социально-экономического развития страны и определены меры по дальнейшему обеспечению экономического роста.

Открывая совещание, Президент Казахстана отметил положительную динамику экономических показателей по итогам 2018 года.

- Экономический рост составил более 4%. В целом, позитивная динамика наблюдается в торговле – 7,6%, транспортной сфере – 4,6% и промышленности – свыше 4%. В других отраслях также сохраняется хороший темп. Годовая инфляция составила 5,3%. Объем инвестиций в основной капитал увеличился на 17,2%, - сказал глава государства.

В ходе заседания были заслушаны доклады заместителя премьер-министра Е.Досаева, председателя Национального Банка Д.Акишева, заместителя премьер-министра - министра сельского хозяйства У.Шукеева, министра индустрии и инфраструктурного развития Ж.Касымбека, акима Жамбылской области А.Мырзахметова, акима Западно-Казахстанской области А.Кульгинова.

Заслушав отчеты, Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что Правительство, Национальный банк и акимы регионов провели значительную работу, что позволило достигнуть оптимальных показателей развития.

- Размер минимальной заработной платы вырос в 1,5 раза. Было трудоустроено около 500 тысяч человек, новое жилье обрели 113 тысяч семей. Созданы максимально комфортные условия для предпринимательства, - сказал Президент Казахстана.

Вместе с тем, глава государства обратил внимание на тенденции в мировой экономике, подчеркнув необходимость дальнейшего обеспечения темпов экономического роста.

- В прошлом году начался системный пересмотр государственной социальной политики. В рамках Пяти социальных инициатив, недавнего Послания народу Казахстана и принятого социального пакета для молодежи колоссальные средства направлены на обеспечение роста благосостояния всех казахстанцев. Сегодня не все страны могут позволить себе такое увеличение социальных расходов, - сказал Нурсултан Назарбаев.

Глава государства отметил, что отныне доходы и качество жизни населения станут главными критериями эффективности государства, и работа каждого министра и акима будет оцениваться именно по данным параметрам.

В ходе заседания Президент Казахстана отдельно остановился на ходе и результатах выполнения всех программных документов.

- В Плане нации поставлена задача формирования новой модели экономики, основанной на снижении роли государства, развитии частного бизнеса, конкуренции и верховенстве закона. Рост ВВП должен происходить, прежде всего, за счет повышения эффективности, производительности труда, усиления МСБ. В последние годы доля МСБ в экономике остается на уровне 25-27%. Наша задача – довести ее до 35% к 2025 году, и не менее 50% к 2050 году, - сказал Нурсултан Назарбаев.

В этой связи Глава государства отметил, что в рамках Дорожной карты бизнеса было выделено 385 миллиардов тенге, финансовую поддержку получили более 20 тысяч проектов, соответствующее обучение прошли порядка 180 тысяч предпринимателей.

- Имеется огромный потенциал для развития. Например, лишь объем регулируемых закупок составляет свыше 11 триллионов тенге. Эксперты оценивают возможность замещения импортируемых товаров и услуг стоимостью порядка 1 триллиона тенге внутренним производством. Вместе с тем, объемы выпущенной продукции МСБ снизились в Павлодарской и Туркестанской областях. Поручаю Правительству совместно с акимами разобраться. Каждый аким лично отвечает за развитие малого и среднего бизнеса. В Правительстве персональную ответственность несет заместитель премьер-министра Ерболат Досаев, - сказал Президент Казахстана.

Нурсултан Назарбаев отдельно остановился на вопросах государственного участия в экономике и расширения конкурентных рынков.

- Антимонопольная служба должна заниматься созданием конкурентных рынков и расширением бизнеса. Частный сектор должен выступить ключевым драйвером роста экономики и производительности труда. Каждый аким должен четко представлять, какой будет структура экономики региона, за счет чего будет идти развитие, какие отрасли дадут рост, обеспечат рабочие места и доходы населения, - сказал глава государства.

В данной связи акимам совместно с НПП "Атамекен" было поручено сформировать План развития каждой области, нацеленный на создание рабочих мест в контексте перспектив развития региона.

Наряду с этим, Президент Казахстана указал на важность повышения доли переработанной сельхозпродукции в структуре экспорта и обеспечения контроля тарифов и цен на социально-значимые для населения товары.

Особое внимание Нурсултан Назарбаев уделил вопросам развития животноводства и обеспечения внутренних рынков сельхозпродукцией отечественного производства.

Глава государства также остановился на итогах реализации программы индустриализации и процессе привлечения инвестиций в основной капитал.

- Завершается вторая пятилетка индустриализации. Реализовано 1250 проектов, которые сыграли важную роль в развитии промышленности. Для Третьей модернизации страны необходимо привлечение инвестиций в основной капитал на уровне более 30% к ВВП в год. В последние годы этот показатель у нас составляет менее 20%. Доля кредитов к ВВП также остается низкой – на уровне 25%. Речь идет о нехватке инвестиций в реальный сектор. Национальному Банку нужно проявить активность и содействовать экономическому росту, - сказал Президент Казахстана.

Нурсултан Назарбаев поручил выработать системные решения по обеспечению реального сектора и инфраструктурных проектов финансированием, а также создать комплексную экосистему привлечения инвестиций с акцентом на инвесторов из развитых стран.

- В каждом отраслевом министерстве, акиматах, нацкомпаниях нужно закрепить конкретного заместителя, персонально отвечающего за инвестиционную работу и экспорт. Для слаженной работы необходимо выстроить эффективное взаимодействие. Мы выпускаем более 500 новых видов продукции, экспорт осуществляется в 110 стран мира. Однако мало проектов, способных реально повлиять на структуру экономики. Объем экспорта продукции высокого передела остается практически неизменным, - сказал Глава государства.

Президент Казахстана также указал на необходимость своевременного решения вопросов в финансовом и банковском секторе страны.

- Только за последние 3 года количество предприятий, находящихся на стадии банкротства, выросло почти в 2 раза, до 3,7 тысяч. Сейчас их задолженность превышает 4 триллиона тенге. Малый бизнес глубоко закредитован. Развитие бизнеса скованно долгами и недостатком собственного капитала, - сказал Нурсултан Назарбаев.

Глава государства подчеркнул важность упрощения процедур банкротства и повышения их прозрачности.

- За 5 лет внесено порядка 30 изменений в законодательство, а ситуация не улучшается. Процедура банкротства применяется на поздних стадиях, когда финансовое оздоровление уже невозможно. Правительству, лично премьер-министру Сагинтаеву нужно конкретно и системно разобраться в этих вопросах в разрезе регионов и предприятий, - сказал Президент Казахстана.

Кроме того, Нурсултан Назарбаев остановился на вопросах борьбы с теневым оборотом в экономике.

- Наша задача – сократить за 3 года долю теневой экономики как минимум на 40%. Необходимо изучить возможность установления предельных порогов при обналичивании юридическими лицами денежных средств в банках. Правительству необходимо провести налоговую амнистию для физических лиц, предусматривающую списание пени при условии уплаты ими основного долга, - сказал глава государства.

Уделив вопросу повышения качества жизни населения отдельное внимание, Президент Казахстана поставил ряд задач перед Правительством и акиматами.

- Я не случайно определил вопрос качества жизни государственным приоритетом. Регулярно посещаю регионы и хорошо знаю, что сейчас волнует людей на местах. Качество жизни – не абстрактное понятие. Это –жилье, образование, здравоохранение, социальная помощь, экология, дороги, общественный транспорт, безопасность, - сказал Нурсултан Назарбаев.

Глава государства особо отметил важность продолжения мер по инфраструктурному развитию регионов с акцентом на строительстве внутриобластных и районных дорог.

- По моему поручению на основе результатов социологических исследований Администрацией Президента составлена Карта проблемных вопросов страны, где в разрезе каждого региона обозначены системные и инфраструктурные проблемы: состояние дорог, сельского водоснабжения, больниц, школ, ЖКХ и сетей. Именно над решением таких вопросов нужно работать. Разработанную Карту следует передать в Правительство. В первую очередь, необходимо решать насущные вопросы людей, - поручил Президент Казахстана.

В ходе заседания также была отмечена важность дальнейшей работы по строительству жилья и обеспечения доступа к нему всех слоев населения.

- По госпрограмме "Нұрлы жер" введен рекордный объем жилья – 12,5 миллионов квадратных метров. Таких высоких темпов строительства у нас не было. Программа придала импульс расширению местного содержания, доля которого, по оценкам, превышает 85%. По программе "7-20-25" более 3,7 тысяч казахстанцев приобрело новое жилье. В то же время, ввиду различных факторов, еще не всем категориям населения созданы возможности для участия в данных программах, - сказал Нурсултан Назарбаев.

Глава государства также поручил продолжить строительство арендного жилья для молодежи в городах - миллионниках.

- Некоторые регионы инициируют строительство новых жилых массивов, находящихся вдали от инфраструктуры, что повышает расходы. Было уже сказано, что мы будем работать по модели "люди к инфраструктуре", а не наоборот. По моему поручению был разработан Комплексный план компактной застройки города Астаны на 5 лет с учетом шаговой доступности населения к основным общественным благам и услугам. Акимы регионов должны изучить опыт, принять аналогичные планы, - сказал Президент Казахстана.

Нурсултан Назарбаев поручил продолжить работу по обеспечению населения качественным образованием.

- В сфере образования улучшаются условия работы учителей, увеличена их зарплата. Вузы получили автономию. Расширен охват дошкольным образованием. В прошедшем году построено порядка 70 новых школ. Следует обеспечить все школы полноценным Интернетом, а также школьным транспортом, - сказал глава государства.

Президент Казахстана также остановился на процессе подготовки специалистов в рамках ТиПО и последующем трудоустройстве выпускников.

Нурсултан Назарбаев отметил положительную динамику развития отечественной системы здравоохранения.

- В сфере здравоохранения продолжается работа по развитию инфраструктуры и улучшению качества медицинских услуг. Растет продолжительность жизни и рождаемость. Создано 16 миллионов электронных паспортов здоровья, модернизирована служба скорой помощи. Мной подписан Закон, благодаря которому цены на лекарства будут регулироваться, и станут прозрачными. Я поддерживаю опыт по внедрению системы прозрачного учета лекарств, что обеспечило экономию 26 миллиардов тенге бюджетных средств, - сказал Глава государства.

Кроме того, Президент Казахстана остановился на проблеме доступности медицинских услуг в регионах, подчеркнув эффективность проекта по запуску специальных поездов "Саламатты Қазақстан".

- В отдаленных селах можно организовать передвижные пункты медосмотра. В течение 3 лет нужно решить вопрос обеспечения службы скорой помощи автомобилями и реанимобилями. На все эти цели необходимо выделить 27 миллиардов тенге. На основе инвентаризации до конца 2020 года акимам следует обеспечить полное оснащение, в первую очередь, районных больниц и поликлиник необходимым медицинским оборудованием, - указал Нурсултан Назарбаев.

Глава государства, отметив существенное увеличение масштабов социальной поддержки, поручил Правительству с 1 января 2020 года обеспечить рост средних размеров социальных выплат из ГФСС до 30% и принять Новый Национальный план по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов.

- Прокуратура выявила более 37 тысяч нарушений трудовых прав работников. В их числе – долги по заработной плате, нарушение безопасности условий труда, неправильный расчет заработной платы, невыплата надбавок за вредные условия, дискриминация прав наших граждан на иностранных предприятиях. Правительство, акимы и органы прокуратуры должны держать этот вопрос на строгом контроле, - сказал Президент Казахстана.

В завершение Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что население страны должно ощутить результаты всей деятельности Правительства, и утвердил базовые критерии эффективности работы кабинета министров в 2019 году согласно Стратегическому плану развития "Казахстан - 2025".

- Необходимо обеспечить стабильный рост экономики на уровне не менее, чем 4%. Для того, чтобы войти в 30-ку развитых государств в будущем нужно добиться роста на уровне 5%. Довести долю малого и среднего бизнеса в ВВП до 28,2%. Обеспечить рост объема несырьевых товаров и услуг до 24,7 миллиардов долларов, производительности труда – на 12,3% к уровню 2016 года, инвестиций – до 16,8% от ВВП. В рамках инклюзивной модели роста повысить среднедушевые реальные доходы населения до 6% к показателю 2016 года, - заключил глава государства.


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