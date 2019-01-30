Определена внешность самых желанных женщин

Богатые мужчины "постарше" чаще всего выбирали Лианну-блондинку.

Британка провела исследование и выяснила, какая женская внешность нравится мужчинам больше всего. Об этом сообщает Daily Mail.

36-летняя Хейли Лианна (Hayley Leeanna) из Питерборо поочередно загружала свои фотографии с разной прической и в одежде разных стилей на сайт знакомств. В течение шести месяцев женщина перепробовала семь образов: она побывала "жгучей брюнеткой", "блондинкой-тусовщицей", "спортсменкой", "бизнес-леди", выкладывала строгие снимки в очках, без косметики и, наконец, показала себя такой, какой она есть в обычной жизни.

В результате наибольшее число пользователей сайта (87 человек) "откликнулись" на профиль брюнетки, однако они сразу намекали, что заинтересованы в сексе на первом свидании.

Богатые мужчины "постарше" (43 человека) чаще всего выбирали Лианну-блондинку. Обычно они были женаты и "просто хотели повеселиться".

"Спортсменка" понравилось 25 пользователям, и большинство из них пригласили ее на свидание в тренажерный зал.

По словам британки, с самыми "настоящими" и интересными мужчинами (их было 36 человек) она познакомилась, когда публиковала фотографии со своей естественной внешностью или в очках.

В образе бизнес-леди женщина привлекла восемь человек. Они посчитали ее интеллектуалкой, однако сами оказались скучными при дальнейшем общении.

Примечательно, что ни один пользователь не обратил внимания на профиль Лианны, когда она выложила снимки без макияжа.

Источник: Лента.ру

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