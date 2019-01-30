Костанайские полицейские задержали браконьеров

В рамках ОПМ "Сайгак" полицейскими выявлено 28 нарушений правил охоты.

В ходе операции "Сайгак" полицейские Костанайской области выявили два факта браконьерства, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Алау.kz.

19 января при прохождении паспортного контроля на ОПК "Кайрак" в ходе досмотра автомобиля Mazda обнаружены и изъяты рога животных. По данному факту ведется досудебное расследование по статье 339 УК РК.

22 января на одной из автодорог Карабалыкского района полицейские остановили и досмотрели автомобиль Honda Civic. В багажном отделении было обнаружено мясо и шерсть животного схожего с сибирской косулей. Начато досудебное расследование по признакам состава уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 337 УК РК.

Со слов начальника природоохранной полиции Талгата Ахметова, в рамках ОПМ "Сайгак" полицейскими выявлено 28 нарушений правил охоты, 21 нарушение правил рыболовства, 4 нарушения правил ношения, перевозки оружия и 2 нарушения при хранении огнестрельного оружия. Наложено административных штрафов на сумму более 300 тысяч тенге", — отметил подполковник полиции.

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