Газификация Астаны начнется с окраин

Стало известно, какие объекты и районы Астаны будут обеспечены центральным газоснабжением в первую очередь.

Согласно проекту в первую очередь голубым топливом будут обеспечены городские ТЭЦ, жилые массивы Коктал-1, Коктал-2, Железнодорожный и Юго-Восток, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Астаны.

Стало известно, какие объекты и районы Астаны будут обеспечены центральным газоснабжением в первую очередь.

"Проект газификации Астаны разделен на три очереди. В рамках І очереди (первый пусковой комплекс, далее – ПК) будет осуществлена подача газа от АГРС-1 на ТЭЦ-1 и ТЭЦ-3 (водогрейные котлы и мазутные котлы), от АГРС-2 на ТЭЦ-2 (2-й ПК), газораспределительные сети до жилых массивов Коктал-1, Коктал-2 (3-6-е ПК), Железнодорожный (7-й ПК) и Юго-Восток (8-9-е ПК)", – сообщили в городском управлении топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства.

Вторая очередь проекта предполагает подачу топлива в газораспределительные сети до жилых массивов Мичурино, Интернациональный, Куйгенжар (1-2 ПК), Тельман (3-й ПК), Пригородный, Garden Village, Family Village (4-й ПК). Третьей очередью будут газифицированы жилые массивы Ильинка (1-2-й ПК), Шубар (3-й ПК), Ондирис (4-й ПК).

Во ІІ квартале текущего года планируется начать строительство І очереди газораспределительных сетей города. Газифицировать жилые массивы Коктал-1, 2, Железнодорожный и Юго-Восток планируется в период с 2019 по 2023 годы по мере выделения финансирования.

Проект по газификации Астаны планируется осуществить за счет средств местного и республиканского бюджетов, а также частных инвестиций. В рамках газификации столицы в компетенцию акимата Астаны входит строительство газораспределительных сетей.

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