Задержан мэр Риги Нил Ушаков

Силовики вынесли из здания документы, на вопросы журналистов отвечать не стали.

Сотрудники Бюро по борьбе с коррупцией (KNAB) Латвии проводят обыски в кабинете и по месту жительства мэра Риги Нила Ушакова, передает РИА Новости.

Оперативно-разыскные мероприятия начались около полудня.

Обысками кабинета занимались четыре сотрудника ведомства. Их сопровождал директор юридического управления Рижской думы Янис Лиепиньш.

Силовики вынесли из здания документы, на вопросы журналистов отвечать не стали.

Лиепиньш также воздержался от комментариев, сославшись на то, что такие полномочия есть только у руководства Думы.

Представитель отдела по связям с общественностью Рижской думы Угис Видаускис сообщил Латвийскому радио, что движение "состоялось" до 12 часов дня.

Нил Ушаков давно находится в центре коррупционного скандала, связанного с муниципальным транспортным предприятием Rigas Satiksme. При этом депутаты дважды оказывали ему поддержку, рассматривая вопрос о доверии политику.

В конце прошлого года президент Латвии Раймонд Вейонис порекомендовал Ушакову уйти в отставку, но мэр совету не последовал.

Еще Ушаков известен тем, что выступает против притеснения русскоязычного населения в стране.

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