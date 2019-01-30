Динара Садуакасова получила специальный приз шахматного "Уимблдона"

Казахстанская шахматистка сыграла на одном из самых старейших и престижных турниров в мире.

В голландском Вейк-ан-Зее завершился шахматный турнир Tata Steel Chess 2019. В категории Challengers Казахстан представляла одна из сильнейших спортсменок нашей страны, международный гроссмейстер Динара Садуакасова, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Академии шахмат Динары Садуакасовой.

Средний рейтинг турнира достаточно высок – 2600. В составе Tata Steel Challengers, в котором играла Динара, есть сильные гроссмейстеры: Антон Коробов, Владислав Ковалев, Эрвин Л’Ами, нынешний чемпион мира до двадцати лет - Пархам Магсудлу из Ирана, юные шахматные вундеркинды из Индии Рамешбабу Праггнанандха и из Германии Винсент Каймер.

- Мне было очень интересно и почетно играть в Вейк-ан-Зее – одном из самых известных и представительных шахматных форумов, - прокомментировала свое выступление Динара Садуакасова. - Таких длинных и напряженных турниров в календаре довольно мало, да и попасть в число участников можно только по приглашению организаторов – у меня это был первый опыт игры на одной площадке с действующим чемпионом мира и другими выдающимися игроками. Мой результат оказался в итоге ниже, чем я рассчитывала – буду анализировать, что пошло не так.

По словам гроссмейстера, участие в таком крупном турнире позволило ей получить бесценный опыт у лучших шахматистов мира, рейтинг которых в разы больше, чем ее:

Динара Садуакасова по итогам турнира в Вейк-ан-Зее была награждена специальным призом за честную игру (fair play) памяти Вугара Гашимова. Победителем турнира в группе Challengers стал в итоге белорусский гроссмейстер Владислав Ковалев, второе место поделили Андрей Есипенко, Беньямин Гледура и Максим Чигаев.

Турнир Мастеров в седьмой раз выиграл действующий чемпион мира Магнус Карлсен. Он опередил Аниша Гири и Яна Непомнящего.

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