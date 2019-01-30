Министр обороны РК встретился с послом Кыргызстана
Стороны обсудили вопросы развития двустороннего взаимодействия.
Фото : пресс-служба МО РК30 января 2019, 19:13
30 января в Астане состоялась протокольная встреча министра обороны Нурлана Ермекбаева с Чрезвычайным и Полномочным Послом Кыргызской Республики в Республике Казахстан господином Кулубаевым Жээнбеком Молдокановичем, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МО.
В ходе встречи стороны обсудили вопросы развития двустороннего взаимодействия в сфере обороны, боевой подготовки, обеспечения военной безопасности в регионе, а также подготовки кадров в сфере военного образования.
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