Министр обороны РК встретился с послом Кыргызстана

Стороны обсудили вопросы развития двустороннего взаимодействия.

30 января в Астане состоялась протокольная встреча министра обороны Нурлана Ермекбаева с Чрезвычайным и Полномочным Послом Кыргызской Республики в Республике Казахстан господином Кулубаевым Жээнбеком Молдокановичем, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МО.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы развития двустороннего взаимодействия в сфере обороны, боевой подготовки, обеспечения военной безопасности в регионе, а также подготовки кадров в сфере военного образования.

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