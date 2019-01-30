Издевательства над Дианой Ивановой: сторона обвинения намерена добиться ареста матери

Мать обвиняют по статье за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. В Алматы начался суд в закрытом режиме.

В специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних Алматы начался закрытый процесс над матерью 14-летней Дианы Ивановой. Сегодня матери ребенка грозит несколько лет тюремного срока по статьям "Умышленное нанесение вреда здоровью" и "Невыполнение своих обязанностей по воспитанию ребенка". На процессе присутствует глава фонда "НеМолчиKz" Дина Смаилова, которая рассказала подробности предварительных слушаний, сообщает Zakon.kz.

Всем участникам процесса запретили разглашать детали в интересах ребенка. Защитой ребенка занимается государственный защитник. Как пояснила Дина, суд уже допросил девочку, которая не стала отказываться от показаний в присутствие матери. В качестве свидетелей на процессе выступают судмедэксперт, представители органов социальной службы и соседи Анны Ивановой - биологической матери Дианы. Сейчас сторона обвинения намерена добиться ее ареста.

"Суд допросил Диану. Она очень мужественно держалась. Была возможность у нее отказаться от присутствия мамы, но она сказала "нет", я буду говорить при ней. Сейчас идет допрос свидетелей и подозреваемых. Диана сегодня очень довольна тем, как она живет. Девочка говорит, что очень любит приемную маму Надю. Она считает себя здоровой, говорит, что ничего не болит. Хорошо учится, на одни пятерки. Сегодня права девочки представляет государственный адвокат. Не знаю, будет ли он подавать ходатайство или нет, но по закону маму должны арестовать. Ей вменяется статья, по которой ей грозит наказание от пяти до десяти лет. Мы очень надеемся, что он будет. Обвиняют ее по статье 106 "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", - рассказала Дина Смаилова.

Сегодня уже известно, что над Дианой Ивановой издевались несколько лет. У девочки-инвалида из Алматы, над которой издевались родная мать и бабушка, в 2018 году появилась семья и крыша над головой. Ребенка забрала к себе жительница Капчагая. Женщина была шокирована судьбой 13-летней девочки. По сообщению новой семьи Дианы, ее биологическая мать жестоко избивала дочку. Вся страна узнала о ребёнке еще семь лет назад. Тогда Диану едва не убила бабушка. Внучку она колотила по голове костылем, из-за чего девочка оказалась в реанимации. В результате издевательств, у Дианы был сломан нос, рука, выбиты суставы в коленях, девочка осталась практически без губ и с оторванным ухом.

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