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Google представила новый дизайн мобильных приложений

Переключаться между личным и рабочим аккаунтами станет проще.

Фото : pxhere.com30 января 2019, 19:30

Весной прошлого года компания Google кардинально обновила дизайн веб-версии почты Gmail: был перерисован интерфейс, появились иконки для быстрого доступа к другим сервисам поисковика, возможность откладывать цепочки писем с последующим напоминанием, была добавлена функция "умных" ответов на основе алгоритмов машинного обучения и так далее, сообщает Вести.Ru.

Теперь пришла очередь мобильного клиента. В Google преследуют ту же стратегию, стараясь минимизировать количество действий пользователя. Например, сообщается в официальном блоге, нажав на вложение, его можно будет быстро просмотреть на смартфоне, вместо того чтобы открывать письмо и прокручивать экран до конца.

Переключаться между личным и рабочим аккаунтами станет проще: достаточно будет нажать на иконку профиля в верхнем правом углу. Как в веб-версии, Gmail начнет предупреждать о потенциально опасных письмах — например, фишинговых — новыми заметными уведомлениями: красной плашкой во всю ширину экрана. Такие сообщения можно будет сразу же удалить или спрятать.

Новый дизайн появится в клиентах Gmail для Android и iOS "в ближайшие недели". Другие приложения, входящие в состав G Suite, компания пообещала обновить позднее в этом году.


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