Экономические показатели Астаны демонстрируют рост

В столице Казахстана зафиксирован самый низкий показатель в республике по безработице.

В городе самый низкий уровень безработицы, растет заработная плата, снижаются коммунальные тарифы, улучшается качество медицинских услуг, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

Социально-экономические показатели 2018 года свидетельствуют о росте благосостояния жителей Астаны, сообщили в городском управлении стратегического и бюджетного планирования. В столице Казахстана зафиксирован самый низкий показатель в республике по безработице (4,5%), поэтапно увеличивается зарплата 4 тыс. медработников (на 20%), среднемесячная номинальная заработная плата выросла на 5,6%, среднедушевые номинальные денежные доходы – на 9,4%.

Вместе с тем по поручению Главы государства для горожан снижены коммунальные тарифы, в том числе на электроэнергию – на 13%, водоснабжение и водоотведение – на 10%, теплоснабжение – на 9%, вывоз твердо-бытовых отходов, лифтовые услуги и услуги КСК – на 5%.

"Помимо этого, реализуется Комплексный план по компактной застройке Астаны до 2023 года. В рамках плана будет построено 121 км дорог, 2 транспортные развязки, 3 моста, 1 путепровод, 1 тоннель, а также первая очередь легкорельсового транспорта (LRT), 150 км сетей водоснабжения и 81 км сетей водоотведения. Также будет решаться проблема ливневой канализации", – отметили в ведомстве.

Кроме того, будет расширена социальная инфраструктура за счет строительства 37 школ и 10 пристроек на 63 тыс. ученических мест, 25 новых детских садов, 15 объектов здравоохранения, также в рамках ГЧП будет реализован проект "Доктор у дома", направленный на обеспечение шаговой доступности медучреждений. Между тем по программе "7-20-25" в Астане банками второго уровня одобрено кредитов на общую сумму 22 млрд тенге (доля по республике – 41%), что обеспечит квартирами 1 628 семей.

"Для еще большей доступности программы "7-20-25" и для привлечения востребованных специалистов из местного бюджета выделена социальная помощь в размере 100 миллионов тенге на приобретение жилья работникам образования, здравоохранения и полиции. Первые 100 сертификатов (каждый сертификат на 1 млн тенге) уже выделены, в этом году планируется предоставить еще 2 тысячи сертификатов", – отметили в городском управлении стратегического и бюджетного планирования.

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