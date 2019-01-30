Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Двоих людей спасли из пожара в Актау

На лестничном проеме между этажами загорелась мебель.

Фото : ЛАДА.kz30 января 2019, 20:07

В Актау из-за пожара из жилого дома эвакуировали 15 человек. Двоих людей спасли, сообщает Zakon.kz со ссылкой на ЛАДА.kz.

Возгорание произошло 30 января. Вызов в пожарную часть поступил в 16:38. Пожар начался в доме №56 12 микрорайона. На лестничном проеме между четвертым и пятым этажами загорелась мебель.

- Пожар ликвидировали в 16:55. Площадь горения составила три квадратных метра. Это не первый случай горения старых вещей, мебели или мусора. Просим жителей города быть осторожными и помнить, что в таких случаях брошенный окурок и неосторожное обращение с огнем может привести к возгоранию, - отметил главный специалист управления по чрезвычайным ситуациям Актау Нурсултан Абдираш.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты