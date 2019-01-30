Двоих людей спасли из пожара в Актау

На лестничном проеме между этажами загорелась мебель.

В Актау из-за пожара из жилого дома эвакуировали 15 человек. Двоих людей спасли, сообщает Zakon.kz со ссылкой на ЛАДА.kz.

Возгорание произошло 30 января. Вызов в пожарную часть поступил в 16:38. Пожар начался в доме №56 12 микрорайона. На лестничном проеме между четвертым и пятым этажами загорелась мебель.





- Пожар ликвидировали в 16:55. Площадь горения составила три квадратных метра. Это не первый случай горения старых вещей, мебели или мусора. Просим жителей города быть осторожными и помнить, что в таких случаях брошенный окурок и неосторожное обращение с огнем может привести к возгоранию, - отметил главный специалист управления по чрезвычайным ситуациям Актау Нурсултан Абдираш.

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