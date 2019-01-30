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Африканские пираты освободили шестерых российских моряков

В настоящее время решается вопрос об их отправке на родину.

Фото : bugaga.ru30 января 2019, 20:34

Шестеро российских моряков, захваченных в начале января пиратами в районе территориальных вод Бенина в ходе нападения на контейнеровоз MSC Mandy, освобождены в Нигерии. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в среду в посольстве России в Нигерии.

"Подтверждаем, что российские моряки освобождены. Они живы и здоровы, - отметил собеседник агентства. - В настоящее время решается вопрос об их отправке на родину".

В ночь на 2 января на шедший под флагом Панамы контейнеровоз MSC Mandy, который находился в районе территориальных вод Бенина, напали пираты. На борту судна находились 24 человека, в основном россияне. Шесть из них, в том числе капитан, были захвачены. Позже посольство РФ в Бенине сообщило, что все захваченные - граждане России.

Позже некоторые наблюдатели выдвинули версию, что пиратами, вероятно, были нигерийцы и похищенных россиян следует искать в Нигерии.


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